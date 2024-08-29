«المهن الحرفية في ثقافة الأمثال الشعبية الإماراتية».. قيم ومضامين

المصدر: دبي ــ البيان

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يسلط كتاب «المهن الحرفية في ثقافة الأمثال الشعبية الإماراتية»، أحد إصدارات الظبي للنشر والتوزيع للمؤلفة د. عائشة علي الغيص، الضوء على الأمثال التي تخص المهن والحرف. وجمعت المؤلفة في هذا الكتاب أمثالاً شعبية إماراتية متعلقة بالمهن الحرفية من مختلف المناطق بعد فرزٍ وانتقاء، انطلاقاً من حرصها على التراث الشعبي، وسعياً منها لتوثيقه والمحافظة عليه من الضياع والاجتهاد للإتيان بالأمثلة الشعبية، وتسليط الضوء عليها، وإبراز ما تكتسبه من أهمية في الحياة الاجتماعية، وفهم مضامينها، ومحاولة التعرف من خلالها إلى الحرف والمهن في ثقافة الأمثال الشعبية الإماراتية.

وقسمت المؤلفة الكتاب إلى مقدمة وثلاثة فصول تضمنت عدداً من المحاور، وتحت كل محور عدد من الموضوعات والقضايا ففي مقدمة الكتاب تناولت أهمية الموضوع ومبررات اختياره وأهدافه وإشكاليته وأسئلته والدراسات السابقة.

جاء الفصل الأول بمنزلة دراسة مهادية نظرية حول مفهوم الأمثال الشعبية وعلاقتها بالمهن الحرفية، فقد تضمن محورين: الأول: ناقش مفهوم الأمثال الشعبية وأنواعها وسماتها ووظائفها أما المحور الثاني فناقش المهن الحرفية وعلاقتها بالأمثال الشعبية الإماراتية.

أما الفصل الثاني من الكتاب بعنوان «أنواع المهن الحرفية وبيئاتها في الأمثال الشعبية الإماراتية»، فقد تضمن ثلاثة محاور، الأول تحدث عن أنواع المهن الحرفية وبيئاتها في دولة الإمارات، بينما المحور الثاني يدور حول المهن الحرفية البحرية في المثل الشعبي، والمحور الثالث عن المهن الحرفية البرية في الزراعة والتجارة والرعي وأدواتها.

وفي الفصل الثالث والأخير ناقشت المؤلفة بشكل مفصل القيم في المثل الشعبي الإماراتي الخاص بالمهن الحرفية، وقد جاء في محور تناول القيم الإيجابية في المهن الحرفية من خلال الأمثال الشعبية الإماراتية. وختمت المؤلفة الدراسة بأهم النتائج والتوصيات إضافة إلى ملحق ببليوجرافيا الأمثال التي وردت في الدراسة مرتبة هجائياً ليسهل على القارئ العودة إليها، كما تضمن البحث فهارس بالمصادر والمراجع، وفهرساً بالآيات القرآنية الكريمة.