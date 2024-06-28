«أوائل المثقفين في الإمارات» يضيء على سيرة 15 شخصية ثقافية

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعد كتاب «أوائل المثقفين في الإمارات» للدكتور عبدالله علي الطابور، أحد إصدارات هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف. هذا الكتاب مستقى من البرنامج التلفزيوني «عبق الماضي»، الذي أعده د.عبدالله علي الطابور سنة 1997م، وأنتجه تلفزيون الإمارات العربية المتحدة من الشارقة.

ميراث

يسرد الكتاب سيرة 15 شخصية من أوائل المثقفين في الإمارات، سيرة الجيل الأول من رجالات البلد المتعلمين الذي خلفوا لنا ميراثاً جديراً بنا وبمن وصفوا برواد اليقظة الفكرية والتنوير في الإمارات، وهم المغفور لهم: مبارك بن سيف الناخي، وجمعة بن محمد المطوع، وعبدالله بن علي المحمود، وسيف بن محمد المدفع، وعبدالله بن صالح المطوع، وإبراهيم بن محمد المدفع، وعبدالله بن محمد بن يوسف الشيبة، وحميد بن أحمد المطروشي، وأحمد بن علي المناعي، وحميد بن سلطان الشامسي، ومحمد بن سعيد بن غباش، والشيخ عمر بن عبيد الماجد، وأحمد بن حمد الشيباني، وأحمد بن عبدالله بن ظبوي، وهاشم بن السيد رضا الهاشمي، رحمهم الله جميعاً.

دور ثقافي

وهؤلاء فضلاً عن دورهم الثقافي والتنويري فقد كانت تربط الكثير منهم علاقات وطيدة مع قادة وحكام وشيوخ إماراتيين عاصروا معهم أبرز التحولات التي مرت بمنطقة الخليج والإمارات على مدى قرن من الزمن.

يتميز الكتاب أيضاً بأنه يحتوي على روايات وردت في البرنامج التلفزيوني وجرت معالجتها في هذا الكتاب، وهي معلومات جديدة تضاف إلى سيرة «رجال في تاريخ الإمارات»، وهو مشروع أنجزه د.عبدالله علي الطابور. من خلال هذا الإصدار يهدف المؤلف إلى إبراز دور المثقفين الأوائل في تاريخ الإمارات المعاصر، ورسالتهم النهوضية الثقافية التي حملوها منذ نشأتهم وخلال حياتهم ونشاطهم.