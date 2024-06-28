عيون الشعر الإماراتي

المصدر: اختيار وشرح: سالم الزمر

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بي هِوى باطِن (1) و مِخْفِنِّه

عن جِميع الناس تـدري بِـه

لـــي ظـِنـيـنٍ (2) مِسْتـِخـِصِـنِّـه (3)

محتفظ باسمه ولا اْهـذي بِـه

مُـوْل (4) أنـا مالـي عـِـزا (5) عـَنِّـه

مِن سِماحـَة نفسِـه وطِيبِـه

هـو غِـذا روحــي مْخَلِّـنِّـه (6)

يَنشـرِح قلبـي ويَبْهِـي بِــه (7)

شــادنٍ (8) خـُـوه الـبـدِر كَـنـِّه

سد ذا عن ذاك في مغيبِه

لي وهَـب رسْمِـه (9) ومِهْدنِّـه

فــي غيـابِـه لـِـي تِسِلَّي بـِه (10)

واْن حِضَر أرضي غِدَت جنِّـه

ساعةٍ فيـهـا التـلاقـي بـِــه

مـاعـَرِف وقـتـي ولا كـنـِّـه

مَـرْ ذاك الـيـوم مـا دْري بــه

ليـتـنـي يــانــاس والـِـنِّــه (11)

كـان للمـريـخ با مـشـي بــِه (12)

والـدراهــم مـُــول يـفـدنِّـه (13)

له وحتى الحال باصخي (14) به

شعر: محمد بن سوقات

الشــــروح

1 - باطن: في باطن قلبي.

2 - ظـِنـيـنٍ: حبيب ابخل به عن الناس.

3 - مِسْتـِخـِصِـنِّـه: جعلته خاصاً لي.

4 - مول: أبداً.

5 - مالـي عـِـزا: ليس لي عنه بديلاً أو عِوضاً.

6 - مْخَلِّـنِّـه: جعلته.

7 - يبهي به: يفرح به.

8 - شادِن: غزال.

9 - رسمه: صورته.

10 - تِسِلَّي بـِه: أسلو به واستريح إليه.

11 - والِنِّه: أملك أمره.

12 - با مـشـي: سأذهب.

13 - يـفـدنِّـه: فداءً له.

14 - باصخي: سأسخو به وأجود.