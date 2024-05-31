«حمدان بن محمد لإحياء التراث» يكرّم فائزي «المتوصّف» 10

المصدر: دبي - البيان

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تحت شعار «شاركنا حفظ تراثنا الوطني» وبرعاية وإشراف مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وبتنظيم مجمّع زايد التعليمي بمنطقة البرشاء في دبي، أُعلن عن أسماء الفائزين في الدورة العاشرة من «جائزة المتوصّف». إذ كرّم الفائزين عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، خلال برنامج ثري، تضمن عرضاً تراثياً وعدة فقرات تمثيلية مستوحاة من أمثال المتوصّف، إضافة إلى اليولة.

3 فئات

وتوجّه بن دلموك بالتهنئة لجميع الفائزين في الجائزة وكل المشاركين في فئاتها الثلاث، وخص بالشكر أولياء أمور الطلاب والطالبات، الذين أسهموا بدور فاعل في دعم أبنائهم وحثهم على التميز في هذه المسابقة التراثية. وتابع: «كتاب المتوصّف» هو مجموعة من الحكم التي تحمل الكثير من القيم التي تلهمنا وتوجهنا في حياتنا، وندعو عيالنا للتمسك بها، لأنها واحدة من ركائز هويتنا الوطنية وموروثنا الشعبي.

تفاصيل

وأضاف بن دلموك: يقدم كتاب «المتوصّف» جزءاً صغيراً من تفاصيل أهلنا الأولين، بذلنا الكثير من الجهود في البحث عنها لسنوات عديدة، والتحري عن الروايات والأحداث التي قيلت فيها هذه الأمثال الشعبية القيمة، لذلك يعتبر الكتاب بداية التوثيق الحقيقي للأمثال في موروثنا الشعبي، وهو الأمر الذي يعكس تاريخنا وتجاربنا، ويساعدنا في فهم المسار التاريخي الذي مرّ به أجدادنا، ونسعى إلى تقديم إضافة مفيدة في كل طبعة جديدة.

نشر التراث الوطني

من جانبها، تقدمت فاطمة سيف بن حريز، مدير إدارة البحوث والدراسات بالمركز، بالشكر الجزيل لكل من أسهم في إنجاح هذه الجائزة الوطنية على الجهد الكبير المبذول من قبلهم، الذي شكل انطلاقة نجاح وانتشار الجائزة.

وأعربت بن حريز عن سعادتها بتنوع الفائزين بالمراكز الأولى في الجائزة ليشملوا جميع إمارات الدولة، معتبرة الأمر مؤشراً على نجاح الجائزة التي تعتبر جزءاً مهماً من استراتيجية مركز حمدان، التي يعمل من خلالها على نشر التراث الوطني بالاستدامة، فهي مبادرة مليئة بالمكتسبات على المستويين التربوي والثقافي، وتسهم في بناء جيل متمكن، وقادر على حمل راية الوطن عالياً.

تفوّق

جاءت بالمركز الأول في الحلقة الأولى الطالبة سارة محمد الأحبابي، وحصلت على المركز الثاني بشاير سالم الحمادي، وحلت بالمركز الثالث شيخة طالب أحمد. وفي الحلقة الثانية، حصل على المركز الأول عبدالله سعيد المزروعي، وجاء بالمركز الثاني حامد أحمد الحفيتي، أما المركز الثالث فذهب إلى ريم طارق بدر.

الحلقة الثالثة

أما في الحلقة الثالثة، فقد حققت الطالبة روضة ناصر الشامسي المركز الأول، وجاء بالمركز الثاني أنس علاء المزجاجى، وفي المركز الثالث مريم محمد الأكتع. وفي فئة الهيئة التدريسية والإدارية وأولياء الأمور، حققت حمدة راشد النعيمي المركز الأول، تلاها مروان حسين خليفة في المركز الثاني، وجاء حمزة عبدالرحمن المطلق في المركز الثالث.