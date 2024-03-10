«شاعر المليون» تستعرض أنشطة «أبوظبي للتراث»

المصدر: أبوظبي ـــ وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

صدر عن «أكاديمية الشعر» التابعة لهيئة أبوظبي للتراث، العدد «205» من مجلة «شاعر المليون»، مواكباً أنشطة الهيئة خلال فبراير الماضي، بما في ذلك سير المراحل الختامية من الموسم الـ 11 لمسابقة «شاعر المليون»، إضافة إلى فعاليات الدورة الخامسة عشرة من «مهرجان الظفرة البحري» الذي نظمته الهيئة ونادي أبوظبي للرياضات البحرية في الفترة من 16 إلى 25 فبراير الماضي بمدينة المرفأ في منطقة الظفرة.

واشتمل العدد على استطلاع بعنوان «أين الشاعرات من الفوز ببيرق الشعر»، يقتفي التحديات التي حالت حتى الآن دون فوز شاعرة ببيرق «شاعر المليون».

وفي استطلاع «هل شاعر المليون للأطفال يبشر بجيل حقيقي من الشعراء»، يتعرف القارئ على الدور الذي يلعبه برنامج «شاعر المليون للأطفال» في نشر ثقافة الشعر والإبداع بين الأجيال الجديدة وإلهامهم لكتابة الشعر وخلق فرص لهم ليصبحوا نجوماً مستقبليين، وذلك من خلال آراء عدد من الشعراء والشاعرات الذين استطلعتهم المجلة.

كما نجد في استطلاع «الموسم الـ 11 الإبداع في تنام والجمال في ارتقاء» تقييماً لمستوى شعراء الموسم الـ 11 من برنامج «شاعر المليون» من حيث اللغة والأفكار وبناء الجملة الشعرية وتطور القصيدة وغيرها من عناصر النص الشعري، وذلك عبر آراء لعدد من الشعراء حول الموسم والمشاركين فيه.

ونطالع في العدد حوارات مع نجوم الموسم الـ 11 من برنامج «شاعر المليون»، فواز ناوي العنزي، وفهد الدبداب المطيري، وفارس الثابتي، ويوسف الفلاسي، إضافة إلى حوار مع الشاعرة والإعلامية سبيكة الشحي، عضوة لجنة تحكيم شاعر المليون للأطفال.