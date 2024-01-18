الشــــروح
ت + ت - الحجم الطبيعي
(1): والأمْثَال: الأشعار التي هي تشيع بين الناس أمثالا.ً
(٢) : وِانْ يَتِكْ عُوُيَا: إذا جاءتك كلمة عوجاء سيئة
(3): يَاتْ: جاءت
(4): فَسَال: فاسأل
(5): الْمِنْقَالْ: الكلام المنقول
(6): وِمِنْ لا يِدَارِيْ عِلّةْ الْهُــوْنْ أوَّلْ: الذي لا يهتم بعلاج عِلَّةٍ فيه أو ضعف
أولاً بأول.
(7): تِبَاطَا بِهَا: أبطأ في علاجها
(8): وِمِنْ لاَ عِطَا الْحَجَّامْ رِضْوِةْ مِزَاهِدْ: الذي لا يعطي الحجام ما يرضيه من مزاهد الدنيا، أي من منافعها، كالمال
(9): صَالاهَـــا: تعرض لحرارتها