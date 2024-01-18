الشــــروح

ت + ت - الحجم الطبيعي

(1): والأمْثَال: الأشعار التي هي تشيع بين الناس أمثالا.ً

(٢) : وِانْ يَتِكْ عُوُيَا: إذا جاءتك كلمة عوجاء سيئة

(3): يَاتْ: جاءت

(4): فَسَال: فاسأل

(5): الْمِنْقَالْ: الكلام المنقول

(6): وِمِنْ لا يِدَارِيْ عِلّةْ الْهُــوْنْ أوَّلْ: الذي لا يهتم بعلاج عِلَّةٍ فيه أو ضعف

أولاً بأول.

(7): تِبَاطَا بِهَا: أبطأ في علاجها

(8): وِمِنْ لاَ عِطَا الْحَجَّامْ رِضْوِةْ مِزَاهِدْ: الذي لا يعطي الحجام ما يرضيه من مزاهد الدنيا، أي من منافعها، كالمال

(9): صَالاهَـــا: تعرض لحرارتها