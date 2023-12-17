اكتمال عقد المتأهلين إلى الدور الثاني من بطولة فزاع لليولة

المصدر: دبي ـــ البيان

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أكمل حميد العامري، وأحمد المنصوري، عقد الثمانية المتأهلين إلى الدور الثاني في الحلقة الرابعة من النسخة الـ 24 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ 19 من برنامج الميدان، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

وجاءت الحلقة، على إيقاع ليلة خلابة عاشت معها الجماهير في المسرح أجمل الأوقات وهي تتابع شباب الإمارات وهم يقدمون أقوى المستويات في رحلة تحقيق الحلم بكأس فزاع الذهبي.

سما دبي

وجاء التنافس في الحلقة الرابعة التي قدمها راشد الخاصوني، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتم بثها مباشرة عبر شاشة قنوات سما دبي، ومن خلال أثير إذاعة الأولى 107.4 إف إم، قوياً تألق خلالها المشاركون وسط منافسة متقاربة للغاية في تحديات البطولة.

وحقق حميد العامري من أبوظبي، المركز الأول برصيد 70 علامة، ورافقه في التأهل أحمد المنصوري من دبي برصيد 50 علامة، فيما جاء بالمركز الثالث راشد بن ركاض من أم القيوين برصيد 40 علامة، وبالمركز الرابع نهيان آل علي من العين برصيد 20 نقطة.

وانضم العامري والمنصوري، إلى المتأهلين من الحلقات الثلاث الأولى، وهم: عبدالله الكتبي، سعود فولاد، عبدالله الفلاحي، عبدالله آل رضا، حمد لوتاه، وعلي العزيزي.

وقالت نتالي جوزيف أواديسيان، مدير إدارة الإذاعات، مدير الإعلام والاتصال المؤسسي، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إن توفير خيرة المدربين والمختصين للمشاركين في البطولة هو الذي أسهم في صقل مهارات اليويلة، وساعدهم في الوقت ذاته في اكتشاف مواهب جديدة، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على مستوى التنافس المتقارب بين المشاركين.

عرض مميز

وجاءت الانطلاقة في الحلقة الرابعة على إيقاع العرض المميز في اليولة، وهي المسابقة التي يتولى تحكيمها خليفة بن سبعين، وفيها كسب الـ 25 علامة، كل من: حميد العامري وراشد بن ركاض.

وفي مسابقة سؤال الموروث، لم يتمكن أحد من اليويلة، الإجابة عن السؤال بشكل صحيح.

وفي تحدي السباحة التي تقام في مجمع حمدان الرياضي، تفوق العامري، والمنصوري ليكسب كل منهما 15 علامة.

أما في تحدي الرماية الذي يقام مباشرة على مسرح الميدان، بأسلوب الجري لالتقاط السلاح والتصويب على الأهداف، كسب الـ 15 علامة، كل من: حميد العامري وأحمد المنصوري.

وفي عد القصيد، الذي يقوم بالتحكيم عليه، الشاعر سعد بن مرزوق الأحبابي، ألقى المشاركون قصيدة من كلمات الشاعر محمد بن خميس المزروعي، بعنوان «يابن خميس الطايف.. يوم من الأيام»، استطاع كل من حمد العامري وبن ركاض الحصول على علامتها. وفي سباق الهجن الذي أقيم على مضمار المرموم، بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن، في موقع البطولة نفسه، تفوق نهيان آل علي وأحمد المنصوري ليكسب كل منهما 20 علامة.

وعن تأهله، قال حميد العامري: كنت متحفزاً عند انطلاق تحدي اليولة، ولكن مع حماس وتشجيع الجمهور تمكنت من دخول أجواء المنافسة، وقدمت عرضاً جيداً سأعمل على أن يكون أفضل في المرحلة المقبلة.

كما أكد المتأهل الثاني، أحمد المنصوري، أنه ليس هناك خاسر في بطولة تحمل اسم كأس فزاع، كلنا هنا لنرفع اسم الوطن، ونعمل على حفظ تراثنا الوطني.