«قرية ليوا» شيلات وتراث إماراتي

المصدر: أبو ظبي - البيان

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كشفت قرية ليوا، الوجهة المثالية التي تجسد الثقافة والفنون والموسيقى وروح المغامرة الإماراتية، عن أول مجموعة من الشركاء والفنانين والأنشطة الترفيهية التي تزيّن مهرجانها الصحراوي خلال شهر ديسمبر الجاري.

وتتعاون القرية مع مجموعة واسعة من علامات المأكولات والمشروبات والبيع بالتجزئة، إلى جانب نخبة من الفنانين المرموقين لإحياء مهرجان ليوا المميز والغني بالعديد من المفاجآت في هذه الصحراء الرائعة. وتشرف دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي على استضافة هذه الفعاليات، لتعزز قرية ليوا مكانتها الخاصة كمركز للفعاليات والحفلات يدعو زواره إلى عالم من المغامرات المثيرة والتجارب المسلية خلال شهر ديسمبر.

ويستضيف المسرح الرئيسي نخبة من الفنانين المحليين الموهوبين لإضفاء أجواء موسيقية بنمط عربي فريد على المهرجان. ويفتتح الفنان بندر بن عوير، والفنان غريب آل مخلص، الحفلات الموسيقية في 9 ديسمبر بأداء مميز من فن الشيلات الشعبي، فيما يقدم الفنانان عبدالله الرويشد وعلي بن محمد، عرضاً مميزاً خلال عطلة نهاية الأسبوع التالية في 16 ديسمبر.

وفي 23 ديسمبر يقدم الموسيقار عبادي الجوهر والمغني المرموق مطرف المطرف، عروضاً تأسر الحضور وتتيح لهم الاستمتاع بالفن العربي التقليدي الأصيل. وتختتم القرية فعاليات المهرجان في 31 ديسمبر لإحياء ليلة رأس السنة بباقة من الحفلات الرائعة والمميزة بالألحان السعودية والإماراتية واللبنانية، التي يقدمها خالد عبدالرحمن وعيضه المنهالي وديانا حداد.

وتعود قرية ليوا لتوفر جميع أنشطة نهاية العام الممتعة وغيرها الكثير في احتفالات متواصلة على مدار 24 يوماً من 8 وحتى 31 ديسمبر في أجواء عائلية استثنائية. وتدعو القرية ضيوفها إلى الاستعداد لاستكشاف روائع التراث والثقافة الإماراتية وسط كثبان الصحراء الرملية ضمن فعاليات هذا المهرجان الشتوي الفريد والاستثنائي في شهر ديسمبر.