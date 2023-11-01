‎مهرجان الحرف والصناعات التقليدية ينطلق في العين اليوم

المصدر: ‎العين – جميلة إسماعيل

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‎تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، انطلقت في القطارة فعاليات الموسم التاسع من مهرجان الحرف والصناعات التقليدية الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

ويحفل برنامج المهرجان بالعديد من الورش والأنشطة والفعاليات التي تلقى تفاعلاً من قِبل الجمهور الزائر. كما يحتفي أيضاً بالحرف اليدوية الأصيلة والحِرفيين من كبار المواطنين الذين ساهموا في صون أهم الحرف اليدوية الإماراتية.

يلاحظ الزائر للمهرجان الحرف والصناعات التقليدية أنه وعلى الرغم التطور الكبير الذي تشهده منطقة العين، إلا أن الحرص على إحياء المهرجان في هذه المدينة العريقة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمقولات عدة لباني الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومنها: "لابد من الحفاظ على تراثنا، لأنه الأصل والجذور، وعلينا أن نتمسك بأصولنا وجذورنا العميقة".



‎تنافس

وتتنافس العديد من الأسر المنتجة في عرض منتجاتها المتنوعة، لاسيما وأنها تعتبر المهرجانات والمعارض بداية حقيقية للمرأة الإماراتية التي ترغب في الاعتماد على ذاتها. لذا يحتضن المهرجان في موسمه التاسع 80 أسرة منتجة.

وتستمر فعاليات مهرجان الحرف والصناعات التقليدية بموسمها التاسع حتى 20 من الشهر الجاري، الأمر الذي يعزز من جهود دائرة أبوظبي للثقافة والسياحة في إحياء التراث وحفظه ونقله للأجيال القادمة مع الترويج له باعتباره مكوناً حضارياً مهماً، وغرس قيم احترام التراث والتاريخ في نفوس الأجيال الجديدة وتعريفهم بهذه الحرف والصناعات العريقة.