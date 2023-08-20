افتتاح «بيت التراث» في الفسطاط

المصدر: القاهرة - البيان

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تفتتح وزارة الثقافة المصرية، اليوم، «بيت التراث» المصري الأول من نوعه، وذلك في إطار احتفالات الوزارة بمرور 20 عاماً على توقيع اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، بالتعاون مع منظمة اليونيسكو عام 2003.

وقالت الدكتورة نهلة إمام، مستشارة وزارة الثقافة لشؤون التراث في مصر، والأستاذة في المعهد العالي للفنون الشعبية لوكالة أنباء العالم العربي، «إن بيت التراث المزمع تدشينه في مركز الحِرف اليدوية في منطقة الفسطاط، يضم محتويات الأرشيف القومي المصري للتراث الثقافي غير المادي».

وأشارت إلى أن الوزارة «وضعت برنامجاً بالتعاون مع المكتب الإقليمي لليونيسكو في مصر، للاحتفال بذكرى توقيع الاتفاقية، وافتتاح بيت التراث، يشمل عدداً من الورش والفعاليات والندوات والعروض، كما يجري تزيين أسوار المواقع الثقافية بصور فوتوغرافية لعناصر التراث الثقافي غير المادي».