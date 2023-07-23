نادي تراث الإمارات ينظم محاضرة عن السنع

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظم نادي تراث الإمارات محاضرة افتراضية عن السنع ضمن برنامج «سلسلة قراءة في إصدارات إماراتية»، قدمها الدكتور سالم زايد الطنيجي الباحث في التراث الشعبي الإماراتي.

وتناول الطنيجي كتابه «السنع والسمت والذرابة في دولة الإمارات العربية المتحدة» الصادر عام 2018، تزامناً مع قرار وزارة التربية والتعليم بشأن تدريس «السنع» ضمن المناهج الدراسية، بهدف تعزيز القيم المجتمعية والسلوكية لدى الأجيال.

وتحدث عن معنى أصل كلمة السنع في اللغة العربية، وأكد أهمية العادات والتقاليد في الهوية الوطنية، لما تقدمه للناس من طباع وأخلاق، لافتاً إلى سنع الزيارات وأدب المجالس في الثقافة الإماراتية، وسنع صب القهوة وطريقة تقديمها، وتناول السنع في الشعر.

وأشاد الطنيجي بحرص دولة الإمارات على المحافظة على السنع من خلال تضمينه في المناهج الدراسية، والاهتمام بالبرامج المختصة بالسنع التي تبث عبر التلفاز، والفعاليات والأنشطة التي تقوم بها العديد من الدوائر والمؤسسات. يذكر أن المحاضرة جاءت ضمن أهداف نادي تراث الإمارات الرامية إلى تعزيز التراث في نفوس الأجيال من خلال الفعاليات والأنشطة والإصدارات والبرامج التي ينفذها.