«الشارقة للتراث» يبني جسوراً ثقافية للتواصل مع الشعوب في «سيئول للكتاب»

المصدر: دبي - البيان

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على مدى خمسة أيام وحتى 18 يونيو الجاري، يحظى معهد الشارقة للتراث باهتمام متميز من قبل جمهور معرض «سيئول الدولي للكتاب» في كوريا الجنوبية، وبمشاركة موسعة ضمن جناح إمارة الشارقة، ضيف شرف الدورة الـ65 للمعرض، والتي تشهد فعالياته تفاعلاً لافتاً مع مختلف شرائح المجتمع الكوري الجنوبي إضافة لمرتادي المعرض من جمهور الكتاب والثقافة والتراث في أنحاء العالم.

وكانت مظاهر الضيافة العربية حاضرة في المشاركة، حيث يستقبل جناح المعهد زائريه بأنواع العطر المحلي الشهير، واللباس التراثي الشعبي، وتقديم القهوة الإماراتية العربية الأصيلة، كما يطلع الجمهور الزائر بشغف على العديد من المطبوعات الأدبية والتراثية التي عرضت في جناح المعهد، وباللغتين العربية والكورية، وتناولت موضوعات عدة.

وفي هذه المناسبة قال الدكتور عبدالعزيز المسلّم، رئيس معهد الشارقة للتراث: «تُشكل مشاركة المعهد فرصة للجمهور من الزائرين ورواد المعرض للاطلاع على ثقافة وتراث دولة الإمارات العربية المتحدة عن قرب، حيث تشمل المشاركة جانبين، الأول عرض مجموعة من المطبوعات الأدبية والتراثية التي تتناول حياة الإنسان الإماراتي وتقاليده ومعتقداته، والثاني تقديم عروض فنية حية قدمتها بكل براعة فرقة الشارقة الوطنية».

وأضاف: «إن المشاركة في مثل هذه المحافل المهمة تسلط الضوء على حجم التطور الكبير الذي تشهده دولتنا وإمارتنا الباسمة، كما تعطي انطباعاً مهماً عن شخصية الإنسان الإماراتي المعتز بتاريخه وتراثه، والمحب للفكر والحرية والسلام، ويصب ذلك باعتبار التراث من نوافذ التعارف بين الشعوب، وعاملاً مهماً من عوامل توثيق التقارب والصداقة والمحبة».

ويضم جناح معهد الشارقة للتراث كذلك ركناً للباس الشعبي النسوي المعروف بالمخوار، ومجموعة من الحلي التراثية، وهو ما أثار رغبة العديد من الزائرين في القيام بتجربة ارتداء اللباس المذكور والتقاط الصور التذكارية، كما يقدم الجناح مجموعة من المشغولات اليدوية التي كانت تصنع أمام الجمهور مباشرة كهدايا تذكارية لما تحتويه من رموز محلية محببة، مع ما فيها من تعابير تعكس الوجه التراثي، والبيئة المحلية العريقة.