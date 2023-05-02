40 متأهلاً إلى بطولة فزاع لليولة 24

المصدر: دبي ـ البيان

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اختتمت الجولات التأهيلية للمرحلة الأولى من تصفيات النسخة الـ24 من بطولة فزاع لليولة والنسخة الـ19 من برنامج الميدان، الذي تنظمه إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بتأهل 40 يويلاً، أمتعوا الحضور اللافت في قلعة الميدان بالقرية العالمية، بأدائهم المبهر وعرضهم الجميل، كي تستمر الحماسة والتحدي عبر التدريب والمثابرة استعداداً للمرحلة المقبلة.

فخر

وأبدى راشد الخاصوني مدير إدارة البطولات، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن إعجابه بالمستوى الذي ظهر به المشاركون والذي يدل على مدى اهتمامهم وتحضيرهم للتصفيات. كما عبّر عن سعادته بوجود وجوه جديدة في هذه المرحلة من التصفيات، مشيراً إلى أن عراقة البطولة، ومدى انتشارها الواسع، كان لهما أثر كبير في جذب وجوه جديدة وأسماء لامعة من مختلف إمارات الدولة. وأضاف: نشعر جميعنا بالفخر والسعادة حينما نرى الشباب الإماراتيين مليئين بالرغبة والهمة للتمسك بإرثهم المحلي الأصيل، كما يمتلكون الشغف اللازم للتعلم والعطاء في إطار مسؤولية حفظ تراثهم الوطني وتعزيز هويتهم الوطنية.

كما أشار الخاصوني إلى أن أبواب التسجيل في التصفيات المؤهلة للبطولة مفتوح أمام جميع الراغبين في المشاركة، كما أن العمل مستمر على إعداد برنامج تدريبي متكامل للمتأهلين، وتهيئتهم بالشكل الذي يليق باسم «كأس فزاع لليولة» إذ سيخضع المتأهلون لبرنامج مكثف من التدريبات على مختلف فقرات البطولة مثل عدّ القصيد، وركوب الهجن، والسباحة، والرماية.

وقبل يوم من التصفيات المؤهلة للميدان 19، وضمن إطار رؤيتها، بأهمية رعاية الأجيال، وتوفير كل ما يسهم في تطوير قدراتهم، وتوجيههم بشكل سليم نحو التمسك بثقافتهم وهويتهم الوطنية، أقامت اللجنة المنظمة شارة خاصة لليويلة الصغار، ما أضفى أجواء من الحماسة والمرح وسط تفاعل كبير من جماهير قلعة الميدان، تمت في نهايتها توزيع الجوائز على جميع المشاركين.