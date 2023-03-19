عبد العزيز المسلم يتسلم تكريمه بلقب «رجل التراث العربي» من الاتحاد العربي للإعلام السياحي

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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شهدت قاعة الدانة بفندق هوليداي انترناشيونال في الشارقة تكريم الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث بلقب «رجل التراث العربي»، وجاء هذا التكريم في أعقاب اختياره خلال مراسم الإعلان عن المؤسسات والأفراد الفائزين بجوائز الاتحاد العربي للإعلام السياحي 2023 التي أقيمت ضمن فعاليات بورصة برلين للسياحة في جمهورية ألمانيا أخيراً، والتي فازت فيها مدينة خورفكان بلقب عاصمة السياحة العربية للعام 2023.

وكرم الدكتور سلطان اليحيائي رئيس الاتحاد العربي للإعلام السياحي الدكتور عبد العزيز المسلم مثمناً باسم الاتحاد ما قام به من أدوار مهمة لرفعة شأن التراث الشعبي الإماراتي العربي، وجهوده اللافتة في التوثيق وتعزيز الحضور التراثي في المجالات كافة.

وتم التكريم بحضور مصطفى عبد المنعم نائب رئيس الاتحاد، والدكتورة لمياء محمود الأمين العام للاتحاد، وعضو الاتحاد خالد خليل، وعدد كبير من مسؤولي ومديري وموظفي معهد الشارقة للتراث.

من جانبه ثمن الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، دور الاتحاد العربي للإعلام السياحي الحيوي في إبراز الوجه الحضاري للسياحة العربية، وتعزيز حضورها المهم في ضوء ما تمتلكه من مقومات طبيعية وتراثية وتاريخية مرموقة، وأكد أن الألقاب مسؤولية مضاعفة لتحقيق المزيد من ترجمة رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة وراعي نهضتها الأول، وخدمة لأهداف وتطلعات إمارة الشارقة ودولة الإمارات في تبوؤ المكانة المستحقة لها على مراتب السياحة والتراث العالميين.

وأكد اعتزازه الكبير بهذه الثقة، مشيراً إلى أن الاهتمام بالتراث وصونه وحماية عناصره ومعالمه على المستوى المحلي في دولة الإمارات وكذلك على مستوى الوطن العربي وفي العالم ككل، هي رسالة ومسؤولية مشتركة، تتضافر لأجل تنفيذها والوفاء بها جميع الجهود والإمكانات والأفكار والموارد، وأن هذا التقدير هو دافع لنا جميعاً للمضي قدماً نحو مواصلة العطاء على الصعيدين المؤسسي والفردي وتبني وتنفيذ المزيد من المبادرات والمشاريع النوعية في هذا الجانب.