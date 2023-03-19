أيام الشارقة التراثية تحط الرحال في النحوة

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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افتتح الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بكلباء، مساء أمس، فعاليات أيام الشارقة التراثية في منطقة النحوة التابعة لمدينة خورفكان بحضور الدكتور راشد خميس النقبي رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان وخالد الشحي مدير فرع معهد الشارقة للتراث في خورفكان وعدد من مسؤولي وممثلي الدوائر الحكومية وأهالي المنطقة.

وشهد حفل الافتتاح تقديم فقرات فنية شعبية على مسرح منطقة الحارة القديمة في النحوة وفعاليات متنوعة، كما شهد الحفل إلقاء قصائد شعرية ورقصات فنية شعبية وسط إعجاب الحاضرين وتفاعلهم وتشجيعهم.

كما شهدت الفعاليات إقامة معروضات فنية تراثية مختلفة ومشاركة مجموعة من الحرفيات بالزي الشعبي وهن يصنعن ملبوسات ومأكولات تراثية مختلفة ومعرضاً للحرف اليدوية وآخر للمقتنيات التراثية القديمة.

وتم في ختام الفعاليات تكريم عدد من الشخصيات التي أسهمت في رفد التراث المحلي ودعمه وإظهاره في أجمل صورة.