عيون الشعر الإماراتي

المصدر: الماجدي بن ظاهر

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وِجَو بِفَايِقْةْ الصّبَا حِلْوْة الِنَّبِـــاَ (١)

جَلاَهاْ الْخِبَا(٢) جَلْيِ الظَّلاَمْ نْيُــــوْمْ(٣)

يِهِبّْ هِوَىَ الأرْيَاحْ مِنْ نَفِحْ جِيْبَهَا(٤)

وِلْهَا مِنْ طِيْبْ الِزّبَادْ(٥) شِمِوُمْ

وِحَادِيْ(٦) حِدَا الأضْعَانْ مِتْبَاعِدْ الْخُطَا

صِحِيْحْ الشّظَا(٧) مَافِي عظاهْ(٨) وْسُوم

وِعَنِيّ تَزَازَا(٩) فِيْ حَدَ اللاّ لْ(١٠) كَنّــهْ

كَمــا زَوْرَقٍ(١١) دَانِيْ الشّرَاعْ جِهُوم(١٢)

وِحَافْ(١٣) الْمِطَايَا وَاحدٍ مَااهْتِوِتْيهِ

وَلاَكَانْ لِــيْ ذَاكْ الَّنهَــارْ بِيُــومْ

فِتَىَ يِلْحِقْ التَّاليْ مِسَالِيْف الاوَّلْ(١٤)

مِعِيْــنٍ بِرِفْعَـــانْ الِرّكَـابْ زِمُــوم(١٥)

ضِحَى ضَمَّهَا جَثّْ الْحَنَا(١٦) فِي ظِلوُعَهْ

وَاْرَاهْ يِثْنِـــيْ للِفِـــوَاد ضِمُــــومْ(١٧)

تشور إليْهَـــا بِالْــفِـــراقْ وَلادَرى

بِشيرٍ وَانَا في سِمَــايْ غْــيـُوم

وِلُوْ عَاذِ لوِنيْ النَّاسْ فِيْ مِنْ أوِدّهْ

سِكَــتّْ وْ قِلتْ الْعَاذِليِنْ ظِلُـوم

مِبِيِحينْ بِالأَسْرَارْ وَاّنَــا كِتَمِتْهَـا

لَهَـا دُونْ عَمَّــا يِفْهِمُون كِتُــــوم