المصدر: بقلم: سالم الزمر

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قال راشد الخضر:

كلّت الأقلام وابَريَّن

واخترس بالدمع قرطاسي

كم اطرّش لك ولا تبيِّن

لا كتاب ولا خبر راسي

لك فوادي هيِّنٍ ليِّن

وانت قلبك كالحجر جاسي

يا ياليالي الوصل يا حيِّن

الصباح يفاخر الماسي

عن ليالي الهير لي فيَّن

ضاق بي واندقَّت اهواسي

الهوى جبار هُب هيِّن

والحسن في من حسن ياسي

أكتم الأسرار ما بيِّن

والدموع أوشت بي الناسي

وقوله في البيت الثالث جاسي يعني قاسياً أو صلباً شديداً، وهي عربية فصيحة، جاء في لسان العرب:

جَسَا: ضِدُّ لَطُفَ، وجَسَا الرجلُ جَسْواً وجُسُوّاً: صَلُبَ.

ويَدٌ جاسِيَةٌ: يابسة العظام قليلة اللحم.

وجَسِيَتِ اليَدُ وغيرُها جُسُوّاً وجَساً: يَبِسَتْ.

وجَسا جُسُوّاً: بلغ غاية السِّنِّ.

وجَسا الماءُ: جَمُدَ.

ودابَّةٌ جاسِيَةُ القوائم: يابستُها. ورِماحٌ جاسِيَةٌ: صُلْبة.