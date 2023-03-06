«الشارقة التراثية» في كلباء.. فنون وجلسات ثقافية

المصدر: الشارقة - البيان

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على أرض حي الحصن التراثي، وبين أروقة بيوته القديمة التي فتحت أيديها ترحيباً بالضيوف، واستمراراً لدورها المهم في البناء التراثي الشعبي الإماراتي عامة والشارقة خاصة، افتتح الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء، والدكتور عبدالعزيز المسلّم، رئيس معهد الشارقة للتراث، رئيس اللجنة العليا المنظمة لأيام الشارقة التراثية الـ20 فعاليات الدورة 20 لأيام الشارقة التراثية في مدينة كلباء، لتكون شاهدة على تراث هذه المدينة العريقة، وما تضمه من معالم وشواهد وقيم أثارت إعجاب الزائرين والضيوف. وقام راعي حفل الافتتاح الشيخ هيثم بن صقر القاسمي برفقة الدكتور عبد العزيز المسلم، بجولة شاملة، حيث شهدت أرض حي الحصن التراثي إقامة مجموعة من الفعاليات التراثية المحلية التي بدأت برقصة العيالة العريقة.

جلسة ثقافية

وقدم المقهى الثقافي ثالث جلساته بعنوان «التراث في الأدب الإماراتي بين الإبداع والتقليد» تحدث فيها كل من الدكتور والباحث التراثي خالد ققه والكاتبة والروائية فتحية النمر، والكاتبة والروائية أسماء الزرعوني، وأدارها الكاتب والباحث عبد الفتاح صبري.