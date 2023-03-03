مشاركة نوعية لـ«حمدان بن محمد لإحياء التراث» في «أيام الشارقة»

المصدر: دبي ــ البيان

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يشارك مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في فعاليات أيام الشارقة التراثية في الدورة الـ 20، تحت شعار «التراث والإبداع»، وذلك في منطقة ساحة التراث في قلب الشارقة، بجناح قوي ونوعي بمضامينه، تعرض فيه إدارة البحوث والدراسات في المركز باقات إصدارات ومبادرات تراثية ووطنية.

وقالت فاطمة سيف بن حريز مدير إدارة البحوث والدراسات في المركز، تشرفنا بزيارة سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، لجناح المركز المشارك، أول من أمس، حيث أبدى إعجابه بمحتويات منصة المركز، مثمناً الدور الذي تلعبه في تقديم صورة متميزة عن تراث الدولة.

وأشارت بن حريز إلى أهمية هذه المشاركة في مثل هذه التظاهرات الثقافية، حيث اعتبرتها فرصة مهمة لتقديم أحدث إصدارات ومبادرات المركز المتواصلة، وعرض أعمال المركز لأكبر عدد ممكن من الجمهور من مختلف جنسيات العالم.

محتوى غني

وتحفل منصة المركز بمجموعة كبيرة ومتنوعة من أحدث إصدارات المركز، بالإضافة إلى مجموعة من الوثائق التاريخية التي تتحدث وتوثّق فترات تاريخية مختلفة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يضمّ الجناح مجموعة من التسجيلات السمعية والبصرية، لمجموعة من أهم شعراء الدولة في عدّ القصيد، وشريطاً وثائقياً مصوراً، يبرز مجموعة من الأحداث والمعالم التاريخية والتراثية في الدولة، كما تشهد المنصة مشاركة مميزة لإذاعة الأولى، التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، هذا، وشهدت المنصة إقبالاً كبيراً من الزوار، وبشكل خاص من قبل مواطني الدولة، الذين أبدوا إعجابهم بمحتويات المنصة، وما تضمه من محتوى تراثي، وذاكرة بصرية تروي قصصاً وروايات عن الموروث الشعبي والتاريخي للدولة.