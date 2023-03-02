حصن الذيد يحتضن غداً أيام الشارقة التراثية

المصدر: الشارقة -وام

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تنطلق غداً أيام الشارقة التراثية في حصن الذيد بحضور الدكتور عبدالعزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث رئيس اللجنة العليا للحدث. وسيكون الحصن والمنطقة التراثية المحيطة به ساحة فاعلة ونشطة لاستقبال الزوار من سكان المدينة وباقي مدن المنطقة الوسطى لإمارة الشارقة ومنحهم تجربة ثقافية وتراثية وفكرية رائعة ومتنوعة فضلاً عن سوق شريعة الذيد التراثي الذي يضم العديد من المحال والأجنحة التي ستزهو بعبق الماضي ومعاني الأصالة.

وتضم أجندة الفعاليات التي تستمر حتى 11 مارس الجاري مجموعة من العروض المختلفة التي يستضيفها ركن المعهد فيما يقدم ركن الورش 11 ورشة تراثية للأطفال والكبار وبواقع ورشة يومياً.

ويشهد ركن المقهى الثقافي والإدارة الأكاديمية مجموعة من المحاضرات الثقافية والفكرية إضافة إلى جلسات لشرح الدبلومات المهنية التي يوفرها المعهد للطلبة والباحثين في الشأن التراثي.

وتتميز فعاليات مدينة الذيد خلال هذا العرس التراثي البديع بمشاركة مجموعة من الجهات المحلية والفرق من داخل الدولة وخارجها.

يذكر أن الفعاليات الرئيسية للأيام انطلقت مساء أمس، في ساحة التراث بمدينة الشارقة وتتوزع أجندة المهرجان هذا العام على 11 مدينة ومنطقة مختلفة في إمارة الشارقة هي مدينة الشارقة والذيد وخورفكان وكلباء ودبا الحصن والحمرية والمدام ووادي الحلو ومليحة والبطائح والنحوة.