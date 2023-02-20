معرض عالمي خاص يروي قصة عائلة فان جوخ

المصدر: د ب أ

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من المقرر أن يطلق متحف فان جوخ في أمستردام، معرضا يروي قصة عائلة فنسنت فان جوخ (الذي ولد في عام 1853 وتوفي في عام 1890)، للاحتفال بمرور خمسين عاما على إنشائه.

ويرغب القائمون على المتحف في إظهار الدور الحاسم الذي لعبته عائلة فان جوخ في هذا العمل، باستخدام اللوحات وأغراض شخصية أخرى لم تُعرض من قبل، مما يعكس رحلة مليئة "بالشكوك والنكسات والفخر والانتصار".

ويشار إلى أن متحف أمستردام، الذي يحتفل بالذكرى الخمسين لتأسيسه من خلال ثلاثة معارض، يضم أكبر مجموعة من الأعمال الخاصة بالرسام الشهير في العالم. وتتضمن نحو 200 لوحة و500 رسم و30 مطبوعة ونحو 800 رسالة.

والموضوعات الرئيسية الأربعة في المعرض الذي يدور حول الأسرة هي: فينسنت، وشقيقه ثيو، بالإضافة إلى زوجته جو وابنهما فينسينت فيليم، الذي عُرف فيما بعد باسم "المهندس".

وتُعتبر لوحة "زهرة اللوز" التي رسمها فينسنت بمناسبة ولادة ابن أخيه، هي القطعة الرئيسية.

ويتم شرح تاريخ العائلة باستخدام الأعمال الفنية واللوحات والوثائق ومقتنيات العائلة التي لم يتم عرضها للجمهور بعد.