المصدر: بقلم: سالم الزمر

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قال الشاعر محمد بن قطامي:

أمـــونٍ مـــــا تمل من الوحيد

هــِــوَت مِهْــــوات حـــــرٍ للهدادي

إلى مــــا زرفلت في صفح دَوٍّ

لغيطــــات المـــهـــــامة والوهادي

عليـــــــها طارشٍ جسرٍ دليل

بنـــابـــــي كـــورها خلف الشِّدادي

يالي عــــزمت عنّي واعتليت

سلامٍ فـــــــاق عن ريــــح الزبادي

جاء في البيت الثاني من أبيات القطامي كلمة دَوّ، والدَّو هي كلمة واسعة تعني عند أهل الإمارات الصحراء، وهي فصيحة لها المعنى ذاته، جاء في اللسان: الدَّوُّ: الفَلاةُ الواسعة، وقيل: الدَّوُّ المستوية من الأرض.