عيون الشعر الإماراتي

المصدر: أحمد بن عبد الله بن حميد السويدي

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يوم دِلْهِين(1) الملا اْذهالي(2)

لي نظيرٍ ذارف(3) آهِلِّه(4)

أشتكي واصفج(5) عشر خالي (6)

واشتكي من ذا الدهر خِلِّه(7)

هوب بي خِلِّة عِسِر مالي(8)

بِي سِبايب حَكي اْلِمْجِلِّه(9)

لي سَعَو بمكاشَف احوالي(10)

والحقوني مِ الدهر خِلِّه(11)

شَمِّتَو قِربي(12) وعِذَّالي

عند من له نفسي مْذِلِّه

زين رِف بي(13) واقبِل اسوالي

كن مسامح واغفر الزَّلِّه

إنت لي مامثلِك أمثالي

زين زينِك قاطع العِلِّه

مِدْهِمٍ(14) والراس ميَّالي

اسمرٍ جاني(15) على حِلِّه

والحواجب سِمْر واْعْدالي

خِطْ دالٍ كِتْبْ فيْ سْجِلِّه(16)

والعيان اهدابها اظلالي

ناجْلات(17) الطَّرْف عينٍ لِه

والخدود بروق شِعَّالي(18)

عَمَّت الآفاق نورٍ له

والخشم بتَّار اْلا جالي(19)

مثل سيفٍ ناجلِهْ(20) سِلِّه