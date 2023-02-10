«سوذبيز دبي» تكشف عن أعمال فنية تحاكي الجمال والتراث

المصدر: دبي ــ البيان

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تُقدم دار سوذبيز للمزادات أكثر من 80 عملاً فنياً من مجموعة الزياني، وسيكشف عن المجموعة الأولى في دار سوذبيز دبي في الفترة من 28 فبراير إلى 3 مارس المقبل.

وسيتبع ذلك معرض لكامل المجموعة في لندن في الفترة من 21 إلى 25 أبريل 2023، قبيل انطلاق المزاد المباشر في 25 أبريل المقبل (إلى جانب تنظيم بيع مزاد سوذبيز نصف السنوي على الانترنت لأعمال القرن العشرين والشرق الأوسط عبر الإنترنت، والذي سيُغلق في 27 أبريل).

وفي تلك المجموعة الخاصة، يعكس الفنانون القادمون من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وتركيا ولبنان وإيران والعراق وسوريا وشمال إفريقيا، الإنتاج الفني الغزير الذي ظهر في الشرق الأوسط خلال القرن الماضي. ويستعرض كل عمل فني مواضيع ووسائط لا تعد ولا تحصى، ويسلط كل واحد منها الضوء على جمالية من نوع خاص وزاوية من التراث الثقافي.

وأفاد عبدالرحمن الزياني، الذي يعيش بين البحرين ولندن، أنه سيتم فتح المجال للعامة للتعرف على المجموعة، معرباً عن حماسته لتذهب تلك الأعمال إلى وجهتها التالية في منازل جديدة حيث سيجري التعرف على جماليتها وتقديرها مجدداً.

وفي الصدد، تقول أشكان باغستاني، أخصائية الفن المعاصر في دار سوذبيز: «يأتي هذا المزاد ليعرض الأعمال التي جمعها عبدالرحمن الزياني في بداية مسيرته في مجال اقتناء الأعمال الفنية، ويأخذنا في رحلة مقتنٍ بدأ صغيراً ولكن برؤيةٍ واضحة وذوقٍ جريء، وآمن بهذه الأعمال من جميع أنحاء الشرق الأوسط. وعبر جلب أفضل الأعمال وأكثرها تميزاً على الإطلاق، يُمثل البيع فرصة فريدة للهواة الناشئين للحصول على أعمال نادرة وهامة من أساتذة الفن من الشرق الأوسط».