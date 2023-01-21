«الشارقة للحرف» يختتم فعالياته بنجاح

المصدر: الشارقة - البيان

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أسدل معهد الشارقة للتراث الستار أول من أمس على النسخة الثالثة عشرة لملتقى الشارقة الدولي للحرف التقليدية والذي جرت فعالياته تحت شعار (النسيج والسجاد) على مدى يومي 18 و19 يناير الجاري بمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وسط مشاركة عربية ودولية واسعة.

وجاء ذلك خلال الحفل الختامي للحدث الذي عقد في مسرح مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، بحضور الدكتور عبدالعزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث وخلود الهاجري المنسق العام للملتقى.

وقام المسلم ترافقه الهاجري بتكريم المشاركين والرعاة. وشمل التكريم ممثلي 17 دولة عربية ودولية مشاركة في الملتقى.