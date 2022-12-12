مهرجان قرية محمد بن سعود التراثية فنون شعبية ومعزوفات في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة ـــ وام

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افتتح الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، مهرجان قرية سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي التراثية، المقامة على كورنيش مدينة الرمس، من تنظيم جمعية الرمس للفنون الشعبية والتجديف، تزامناً مع احتفالات الإمارة بذكرى عيد الاتحاد 51 للدولة.

وتجول الشيخ سالم بن سلطان القاسمي في أروقة القرية، يرافقه رئيس مجلس وأعضاء إدارة الجمعية، وعدد من المسؤولين والشخصيات وأعيان مدينة الرمس، معرباً عن تقديره لتضافر جهود اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، على إنجازهم لمهرجان هذا العام، الذي اكتست ثوباً جديداً، وصورة جديدة على مفردات من تراثنا، وشكلت زاداً إضافياً لهم.

يضم المهرجان قرية تراثية شيدت على الطراز التراثي، بصورة تعكس عراقة الماضي وأصالة تاريخ الدولة.. إلى جانب معروضات قديمة وأنشطة تراثية وثقافية وترفيهية، بالإضافة إلى مسابقات وجوائز مقدمة لزوار القرية، كما يضم المهرجان أجنحة للتراث الشعبي والفنون الشعبية، وعدداً من المطاعم لخدمة زوار القرية ومسرح.

شاركت فرقة العيالة بجمعيتي الرمس ورأس الخيمة للتراث الشعبي، في تقديم عدد من الأهازيج والفنون الشعبية التراثية الإماراتية، فيما شاركت فرقة موسيقي شرطة رأس الخيمة، ببعض المعزوفات الموسيقية الاستعراضية، التي نالت إعجاب الحضور.

وثمّن الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، دعم واهتمام صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، للنشاطات التراثية التي تقام على أرض الإمارة.