بطولة فزاع لليولة تنطلق بإيقاع متجدد في المرموم

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وسط أجواء غلفها عبق التراث الممزوج بأثير المسرح النابض بالحياة بأداء المشاركين وحماس الجماهير على المدرجات، انطلقت من قلعة الميدان في القرية التراثية بمنطقة المرموم، النسخة الـ 23 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ 18 من برنامج الميدان، بإقامة الحلقة الأولى التي أعلنت التحدي منذ ضربة البداية في منافسة قوية ومثيرة لتحقيق حلم التتويج بكأس فزاع الذهبي.

وكشفت الحلقة الأولى عن التغييرات التطويرية التي قام بها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ضمن الجهود المستمرة للارتقاء بهذه المسابقة البارزة في روزنامة موسم بطولات فزاع لإحياء التراث، وفق الخطة الاستراتيجية للمركز لرفع معدل الوعي تجاه الإرث الإماراتي الأصيل بكافة تفرعاته.

وسبقت انطلاقة هذا الموسم خضوع المتأهلين لتدريبات يومية مكثفة تحت إشراف مجموعة من خيرة الخبراء والمدربين على جميع الفقرات التي يتضمنها البرنامج، وذلك من أجل ضمان ظهورهم بالصورة الأمثل في هذه البطولة التي تعدّ الأعرق بين بطولات فزاع، حيث قامت اللجنة المنظمة للبطولة بوضع برنامج تدريبي شامل ومتكامل لتهيئة وصقل مهارات المشاركين في نسخة هذا العام.

قدم الحلقة راشد الخاصوني مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتم بثها مباشرة عبر شاشة قنوات سما دبي، ومن خلال أثير إذاعة الأولى 107.4 إف إم.

وتنافس في الحلقة الأولى أربعة مشاركين وجاء بالمركز الأول اليويل محمد الكتبي، وثانياً عبد الله بالهلي اللذان حجزا أول بطاقتين للتأهل إلى المرحلة الثانية من المنافسات، بعدما حقق الكتبي 60 علامة، وبالهلي 55 علامة، فيما جاء بالمركز الثالث شبيب الدرمكي برصيد 25 علامة وبالمركز الرابع عبد الله الفلاحي بـ 20 علامة.

واعتمدت اللجنة المنظمة إقامة 6 منافسات، بدأت باليولة التي تمنح 25 علامة، تلتها مسابقة " وشو فالصورة " وهي مسابقة أسئلة تراثية جديدة ينال فيها كل يويل يجيب بشكل صحيح على 20 علامة، والسباحة 10 علامات، والرماية 15 علامة، وعد القصيد 10 علامات، وسباق الهجن 20 علامة.

وقدم المشاركون لوحة جميلة بعرض تنافسي على مهارات اليولة على إيقاع أغنية "جنة محمد" من كلمات سعادة عبد الله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وغناء الفنان عيضة المنهالي، وألحان فايز السعيد، وأشرف على التحكيم خليفة بن سبعين، وفي نهاية التصويت حصل محمد الكتبي وعبد الله بالهلي على 25 علامة.

وتصدرت صورة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، في أول سؤال على مسابقة شو فالصورة حيث كان يمتطي الهجن ويحمل طائر شاهين جرناس.

وفي مسابقة السباحة التي تتواصل منافساتها في مجمع حمدان الرياضي، كسب السباق شبيب الدرمكي وعبد الله الفلاحي لينالا 10 علامات.

وفي منافسات الرماية التي أقيمت بشكل مباشر على مسرح الميدان، تفوق شبيب الدرمكي ومحمد الكتبي ليحقق كل منهما 15 علامة.

أما في مسابقة عد القصيد، التي يقوم بتحكيمها الشاعر محمد المر بالعبد، قام المشاركون بإلقاء قصيدة من كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وتفوق فيها عبد الله بالهلي وعبد الله الفلاحي.

وفي سباق الهجن الذي أقيم على مضمار المرموم في نفس موقع البطولة، تفوق محمد الكتبي وعبد الله بالهلي ليكسب كل منهما 20 علامة، مما كان له بالغ الأثر في ترجيح كفتهما للتأهل إلى المرحلة المقبلة.

وعبر سعادة عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن تطلعه أن يكون الموسم الجديد على خطى السنوات الطويلة التي قطعتها هذه البطولة والبرنامج الذي رسخ مكانته ودوره وقيمته الاجتماعية المؤثرة والهادفة، وقال: نسعى دائماً للتطوير المستمر

من خلال الحفاظ على المضمون لهذا البرنامج القائم من رسالة المركز لتعزيز التراث الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة ونقله بين الأجيال وتأصيل الموروث الشعبي في المجتمع، فيما تكون التغييرات في الهيكل الخارجي مثل اختيار المسابقات حيث تم إدخال مسابقة الأسئلة التراثية التي ستكون إضافة مهمة للبرنامج، إلى جانب تغيير مسابقة الرماية وتوسيع موقع المسرح وطريقة الإخراج وغيرها، مع الحفاظ على مسابقات مثل سباق الهجن والسباحة.

الفنان عبد الرحمن الجنيد ضيف الحلقة

شارك الفنان عبد الرحمن الجنيد في الحلقة الأولى، حيث قدم الضيف أغنية جديدة خصيصاً لهذه المناسبة من كلمات الشاعر العصري المهيري، وقال: اليولة من الفنون التراثية المهمة، ونشكر مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على دعمه المستمر، وهذا أكبر حافز للشباب من أجل الاستمرار في العطاء والحفاظ على هذا الفن التراثي المهم.

فرسان فزاع

وعن تأهله للمرحلة المقبلة قال محمد الكتبي: كانت منافسة مثيرة، والجمهور الكبير الذي تواجد في الميدان زاد من حماس البطولة، الحمد لله على التأهل وكل الشكر لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على المجهود الكبير الذي بذلوه معنا من تدريب واهتمام منذ بداية التصفيات التأهيلية وحتى اللحظة.

أما عبد الله بالهلي فقال: بعد تعثري في مسابقة السباحة اعتقدت بأنني فقدت الأمل بالتأهل، ولكن عودتي في مسابقتي عد القصيد، وسباق الهجن، تمكنت من دخول أجواء المنافسة مرة أخرى، وتمكنت من انتزاع بطاقة التأهل الثانية ولله الحمد.