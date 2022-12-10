«الشارقة للتراث» يشارك في «تُشرق بفعالياتها»

المصدر: الشارقة - البيان

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ينظم معهد الشارقة للتراث خلال مشاركته في النسخة الثانية من مهرجان فعاليات الشارقة، الذي يقام تحت شعار «تُشرق بفعاليتها» في مسرح المجاز، العديد من الفعاليات التراثية والثقافية والفنية والترفيهية وغيرها التي تلبي اهتمامات الجمهور.

وقال الدكتور عبدالعزيز المسلّم رئيس معهد الشارقة للتراث: «نحرص على المشاركة في مختلف الأنشطة والفعاليات تأكيداً على نهج حكومة إمارة الشارقة في العمل المشترك والتعاون بين المؤسسات والجهات بما يسهم في ترجمة وتنفيذ رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة».

وأضاف: «كما نحرص من خلال هذه المشاركات المتنوعة على غرس التراث وقيمته في نفوس الجميع والجيل الجديد بأسلوب مختلف، وترسيخ ملامح الهوية الوطنية لدى الأطفال، وتعريف الجيل الجديد بالماضي الجميل، وإغناء جانب الموروث الشعبي في نفوس أفراد المجتمع، إضافة إلى استمتاع الأفراد والرغبة في اكتشاف جماليات الماضي من خلال ما يمتلك من تجربة غنية وكفاءات مميزة وخبرات متنوعة في عالم التراث».

من جانبها قالت عائشة غابش مديرة إدارة الفعاليات والأنشطة في معهد الشارقة للتراث: «يحرص المعهد على تقديم كل ما يرتبط بالتراث ومكانته في المجتمع الإماراتي، فهو مكون رئيس من مكونات الهوية الوطنية والخصوصية، وتمثل مشاركتنا فرصة حيوية للعائلات من أجل قضاء أوقات ممتعة تراثية تعليمية وترفيهية».

وأضافت: «اخترنا المشاركة بعدة أركان مميزة تستهدف جميع فئات المجتمع، إضافة إلى برنامج فكري حول آداب القهوة بمشاركة سفير القهوة الإماراتية سيف الدهماني، الذي يمثل مشاركة قيمة ومهمة، حيث عرض مجموعة من المقتنيات والضيافة والنكهات».

ويشمل ركن القهوة العمل على تحضير وتقديم القهوة العربية التقليدية، وعرض معدات ومقتنيات القهوة، إضافة إلى ضيافة ونكهات القهوة.

ويضم ركن المعهد مشاركة متميزة من مركز الحرف الإماراتية بمشاركة مجموعة من الحرفيات، وعرض فعاليات وبرامج وأنشطة المعهد وإنجازاته المتنوعة، إضافة إلى عرض إصدارات المعهد في ركن مكتبة الموروث.