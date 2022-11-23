مهرجان الشيخ زايد .. عبق التراث الإماراتي الأصيل وذاكرة الأجيال القادمة

المصدر: وام

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يأخذ مهرجان الشيخ زايد زواره في رحلة للماضي الذي يعبق بروح التراث الإماراتي الأصيل ويطلعهم على المنتجات التقليدية التراثية القديمة والحرف اليدوية التي تجسد عبق التاريخ والتراث العريق للدولة.

ومنذ انطلاقته، يحرص مهرجان الشيخ زايد على نقل الموروث الفكري والثقافي للإمارات وإظهار ثراء قيمها وتقاليدها ومدى تنوعها من خلال تنظيم حدث ثقافي عالمي قادر على استقطاب مواطني الدولة ودول العالم والمقيمين والسياح والزائرين.

وأكد بعض مسؤولي الجهات المشاركة في المهرجان في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات " وام " أن المهرجان في نسخته الحالية يعتبر تظاهرة ثقافية تسهم بنجاح في التعريف بحضارة وتراث إمارة أبوظبي خاصة ودولة الامارات بصفة عامة .. لافتين إلى ان رسالته الرئيسة المتمثلة في الحفاظ على التراث الوطني تؤكد عمق الحضارة الإماراتية وأهمية نقلها للأجيال المقبلة.

وقال سعيد حمد الكعبي مدير دائرة التراث المعنوي في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي إن مهرجان الشيخ زايد التراثي يعد حدثا سنويا غنيا عن التعريف يحمل في جنباته رسالة عظيمة تجسد مقولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه " من ليس له ماض ليس له حاضر ولا مستقبل " مقولة شاملة تؤكد أهمية المحافظة على التراث والهوية الوطنية والموروث الشعبي .. مشيرا إلى أن المهرجان في تطور كبير عام بعد عام من حيث عدد الزوار والفعاليات والمشاركات.

ولفت الى أن دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي تشارك للمرة العاشرة على التوالي في المهرجان بهدف تعريف النشء بحياة الآباء والأجداد ودعوتهم للتمسك والفخر بتراثهم الخالد .. مشيرا إلى انه من خلال المشاركة في المهرجان تسعى دائرة الثقافة والسياحة إلى صون وتعزيز التراث الثقافي والتاريخي الغني لإمارة أبوظبي وتعزيز المعرفة عبر مجموعة واسعة من البرامج والفعاليات الثقافية.

وقال إن جناح دائرة الثقافة والسياحة صمم بشكل تراثي على الطراز المعماري الأصيل يحاكي القلاع والحصون في الماضي التي بنيت في دولة الامارات ومدينة العين خصوصا .. مشيرا إلى أنه عبر جناح الدائرة يتم استعراض التراث والأنشطة التراثية التي تعتبر ركيزة أساسية في تراث دولة الامارات.

وأضاف أن جناح الدائرة يتضمن العديد من الأقسام كل قسم يشمل مجموعة من الفعاليات التراثية منها قسم السوق الشعبي الذي يدعم الأسر المنتجة ويعرض من خلاله المنتوجات والمشغولات اليدوية للأجيال الجديدة خاصة من محبي المنتوجات التراثية وما تحتويه من لمسات حرفية جميلة تعبق بروح الماضي الأصيل سواء من خلال قطعة من سعف النخيل أو تصميم مطرز بنقوش تراثية تعكس ثقافة وتراث أبوظبي وفي نفس الوقت تقدم للجمهور لمسات فنية حداثية تتناسب مع ذائقة العصر ومتطلباته.

وذكر ان الجناح يقدم أيضا أنشطة تراثية وثقافية من بينها عروض الحرف التقليدية اليدوية مثل الخوص والتلي والسدو وتحضير القهوة بالإضافة إلى فرق فنون شعبية تؤدي عشرات العروض الحية من العيالة والحربية والربابة والشلات طوال فترة المهرجان، كما يضم الجناح ركنا لتعريف الزوار بنوعية الصقور والتقاط الصور التذكارية معها بالإضافة الى مجلس كبار الزوار وغيرها من العروض الفلكلورية التقليدية.

وقال إن الجناح يقدم أنشطة تجعل الزائر يعيش تجربة تفاعلية مع المكونات التراثية التي تعرف بحياة الأجداد .. مؤكدا حرص الدائرة من خلال انشطتها على استقطاب الجمهور المهتم بالفعاليات الفنية والثقافية بهدف غرس روح الإبداع في الأجيال الناشئة.

من جهته أكد سعيد جاسم مدير المركز الإعلامي لهيئة أبوظبي للزراعة و السلامة الغذائية حرص هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية سنويا على المشاركة في مهرجان الشيخ زايد منذ انطلاقته الأولى بفعاليات متنوعة ومختلفة تتناسب مع كافة شرائح المجتمع، بهدف تعريف الجمهور بأهمية الزراعة ودور الهيئة في توعية أفراد المجتمع من خلال محاضرات وورش عمل تفاعلية للتعريف بالتقنيات الحديثة المستخدمة في الزراعة وترشيد استهلاك الموارد المائية.

وقال إن مهرجان الشيخ زايد يعتبر منصة متكاملة ومتنوعة تقدم قائمة ثرية من الأنشطة والفعاليات الذي يجد فيها الزائر سواء من داخل او خارج الدولة الكثير من الإضافات الجديدة التي تحتفي بالتراث الحضاري.

و أضاف أن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تشارك وكالعادة تشارك في النسخة الحالية للمهرجان بفعاليات متنوعة شائقة ومختلفة لكافة شرائح المجتمع، وبهدف تعزيز التوعية بمهام ومجالات وعمل الهيئة ..داعيا الجمهور بكافة شرائحه الى زيارة المهرجان الرائع المتنوع الذي يحمل الارث المتوارث للأجيال و تعريفهم باصالة وتراث وتاريخ الاباء والاجداد .

و أضاف قائلاً: " مهرجان الشيخ زايد التراثي مجتمع متكامل ومتنوع من الأنشطة و الفعاليات الجاذبة، وكافة شرائح المجتمع تجد فيه الكثير من التنوع والاحتفاء بالتراث وبالفعاليات وبكل ما يجده ويبحث عنه الزائر من داخل الدولة و خارجها" .. مشيرا إلى أن المهرجان يحتفي بكافة انواع المناسبات والفعاليات منذ انطلاقته الأولى وهو في تجدد وفي تنوع ونمو سريع ومواكب للأحداث.

وقال: إن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية حريصة على اتفاعل مع كافة شرائح المجتمع بدءا من طلبة المدارس والجامعات والباحثين وربات البيوت والامهات و كافة الشرائح الأخرى وتقديم النصائح والإرشادات المتعلقة بمجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسلامة الغذائية لمساعدة أصحاب العلاقة على تبني أفضل الممارسات.

وأضاف أن جناح الهيئة في هذه الدورة من المهرجان يمتاز بحلته الجديدة والمتنوعة، بهدف استقطاب أكبر عدد ممكن من الزوار، والتركيز على التوعية عن طريق استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لرفع مستوى الوعي والتعريف بالمواضيع المهمة فيما يتعلق بالسلامة الغذائية والاستدامة الزراعية والثروة الحيوانية والأبحاث العلمية وكافة المواضيع ذات العلاقة.

ولفت إلى أن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تهدف إلى تعريف زوار المهرجان بالتطور الذي شهدته إمارة أبوظبي في مجال الزراعة والسلامة الغذائية والأمن الغذائي والحيوي وإبراز الجهود المبذولة للارتقاء بقطاع الزراعة ومساعي تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، بالإضافة إلى التعريف بالخدمات التي تقدمها للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية ومتداولي الغذاء.

وكانت اللجنة المنظمة لمهرجان الشيخ زايد قد أعلنت ان الدورة الجديدة تشمل 4000 فعالية إضافة إلى نحو 750 عرضا جماهيريا على مدار 120 يوماً من التشويق حيث يختتم المهرجان فعالياته في 18 مارس 2023، تحت شعار “الإمارات ملتقى الحضارات”.

ويحظى زوار المهرجان ببرنامج يومي حافل بألوان الإبداع والترفيه والثقافة والتراث، المعبر عن الإرث الحضاري للإمارات والعديد من شعوب العالم وثقافاته من خلال حضور واسع من العارضين حول العالم، وأحياء تراثية عالمية إلى جانب لآلئ التراث والفولكلور الشعبي الإماراتي، وفعاليات ترفيهية وعائلية تقدّم إلى الجماهير من كل الجنسيات على مدى أيام المهرجان.