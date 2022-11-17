البورتريه الوحيدة لشكسبير تعرض للبيع في مزاد علني

المصدر: البيان

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عرضت اللوحة الوحيدة التي تظهر وجه شكسبير للبيع في مزاد علني في فندق جروسفينور هاوس غرب لندن يوم أمس الأربعاء. ويقال إنها البورتريه الوحيدة المرسومة له خلال فترة حياته.

اللوحة من رسم الفنان روبرت بيك، وعرضت للبيع مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني، في المزاد العلني من قبل المالك الشخصي الذي قرر عدم الكشف عن اسمه. وفقاً لموقع "سكاي نيوز عربية".

ويقول المالكون إن الصلات بين الكاتب المسرحي الإنجليزي الشهير شكسبير وبيك واسعة، وإن الفنان كان مكلفا بانتظام برسم صور أعضاء رفيعي المستوى.

وهناك لوحتان فقط لشكسبير، كلاهما رسمتا بعد وفاته، بحسب ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.

وقال الخبير الفني دنكان فيليبس، الذي حقق في العمل قبل البيع: "هناك أدلة على أن هذه اللوحة لشكسبير أكثر لوحة معروفة للكاتب المسرحي.