مهرجان الحرف والصناعات التقليدية يعود إلى جمهوره في سوق القطارة بالعين

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، افتتح محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، النسخة الثامنة من مهرجان الحرف والصناعات التقليدية تحت شعار «حرفة الأجداد، فخر الأحفاد»، والذي يستمر على مدار 20 يوماً في الفترة من 1 لغاية 20 نوفمبر الجاري، في سوق القطارة في منطقة العين.

برنامج حافل

تحفل نسخة هذا العام من المهرجان ببرنامج حافل بالفعاليات الثقافية الحيّة، الأنشطة، ورش العمل، والعروض التي تحتفي بتراث دولة الإمارات العريق من الحرف والصناعات التقليدية، وتُشجّع على المحافظة عليها وتطويرها، مع تسليط الضوء على أبرز الحرفيين الموهوبين في هذا القطاع.

وبهذه المناسبة، قال سعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «يُعدّ مهرجان الحرف والصناعات التقليدية إحدى أهم الفعاليات على أجندتنا الثقافية، ومنصة مثالية للحفاظ على إرثنا العريق وضمان استدامة تناقله عبر الأجيال. كما تُركز هذه الفعّالية على دعم الموهوبين في هذا المجال، من خلال إتاحة الفرص المهنية والإبداعية الجديدة أمامهم، وتزويدهم بالأدوات والوسائل اللازمة، والتعريف بهم على نطاق واسع، بما يضمن لهم تأسيس حياة مهنية مزدهرة تُعنى بالفنون التراثية الأصيلة».

وفي إطار فعاليات المهرجان، سيحظى الزائرون بفرصة للاستمتاع بالعروض الحرفية المباشرة التي تُظهر الأدوات والأساليب التقليدية المستخدمة لابتكار مجموعة من المصنوعات اليدوية الإماراتية الجميلة والفريدة من نوعها.

عروض

ويتضمّن المهرجان عروضاً تقدمها الفرق الشعبية والفنانون المعروفون، من ضمنها «العيالة»، البرامج الثقافية والتراثية التفاعلية، المسابقات، عروض الصقور، والسوق المخصّصة لعرض مجموعة متنوّعة من المصنوعات والملابس والأطعمة التقليدية، وغيرها. ويُسهم المهرجان في تعريف الأجيال الحالية والصاعدة والراغبين في الاطلاع عن كثب على الثقافة الإماراتية، من خلال توفير تلك الفرصة لهم ليتأملوا كل تلك التفاصيل التي نسجت الروابط الاجتماعية التاريخية بأيدي الأجداد. كما سينظم على مدار المهرجان ورش للطلاب ودورات تدريبية.

ويستضيف مركز القطارة للفنون على هامش مهرجان الحرف والصناعات التقليدية، برنامج «السويعية»، وهو عبارة عن سلسلة من ورش العمل التراثية التي تهدف إلى تنمية المهارات الحرفية، وتساهم في الحفاظ على التراث الإماراتي وتقاليده العريقة. بالإضافة إلى تنظيمه الموسم الثاني من ذاكرة الأغنية الإماراتية ضمن برنامج الدائرة الموسيقي «أصوات من الإمارات» بمشاركة نخبة من الفنانين، وهم، عبد المنعم العامري وعريب حمدان وعمر سهيل.

كما يوفر المهرجان للطلاب خلال الفترة الصباحية جولات مدرسية برفقة مرشدين تعليميين، سيتعرف خلالها الطلاب على الحرف التقليدية لدولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك حرفة السدو، وصناعة الفخار والحبال والتلي.