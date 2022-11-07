الطبول.. قاموس مفردات تراثية

المصدر: رصد وتصوير: عبدالله بن ربيع

ت + ت - الحجم الطبيعي

يلتقط عبدالله بن ربيع مفردات الحياة في الإمارات، متشبثاً بالأشياء في مسافاتها الأكثر حضوراً في ماضي الزمان، حيث الأصالة والوفاء لكل ما رفد الشعب الإماراتي بالحياة، عبر الدهور والأجيال. «البيان» تقدم هذه المساحة ليحكي بعدسته عفوية وتفاصيل ووجوه تلك الخصوصية الفولكلورية، لإبقائها حية في ذاكرتنا، صوناً لميراثنا التليد الذي نستمد منه الطاقة الملهمة نحو المستقبل. ويحكي اليوم عن صناعة الطبول.

يحدثنا راشد سالم الظهوري عن صناعة الطبول، التي هي بحسبه قاموس من المفردات التراثية، فيقول: يتم اختيار الجلد وتمليحه، ثم يجفف في الشمس لمدة عشرة أيام، ثم يوضع في الماء بعد أن يدق فيه نبات العلق، المعروف بإزالته للشعر، مدة يوم. وتستخدم في تثبيت الجلد على الطبل، قطعتان من الخشب؛ الأولى، تسمى «المزوار»، يتم حنيها وربطها على هذه الحال، وتوضع في الشمس، ليومين. أما الثانية، فتسمى «ملحاق»، وتوضع في مكانها بعد قطعها مباشرة. وبالنسبة للحبل، فيغزل من شعر الغنم، ويسمى «مريخة». وتقطع من الجلد أوصال بطول خمسة سنتيمترات ويربط بها الحبل، وتسمى «الشروك».