عيون الشعر الإماراتي

المصدر: شعر: عوشة بنت خليفة السويدي

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يا رَشَا(1) يا فُوْعِةْ الفِلّي(2)

يالْمِخَدَّجْ(3) في عناقيده

إنت لي كِلّك وانا كِلّي

بَيْنَّا يمشي الهوى سِيْدِه

ما نحبّ الحب يختلّي

مثل ما تبغونه نْريدِه

ذاك حكم الفَن يا خِلّي

والهوى عِسْره مصاعيده

مِنْعِمين بْبارد الظِّلّي

يوم قلبي في تِوَجّيده(4)

حَالِيِه من صدّك اعْتَلّي

لا تِهَوّن بِه ولا تْزيده

رُوف بي يا كامل الدَّلّي(5)

يا حبوب القلب اْلِمفيدِه

كم ياملتوا(6) على ذِلّي

يوم روحي عندكم صَيْده

آه يامن حَالِه انسلّي(7)

لابو اسبابه وتِجلّيده(8)

يوم حبّه في الحشا حَلّي

شَلّ قلبي من أساويده(9)

1لِيْ هَدَابْ عْيونه مْظلِّي (10)

والوضِيْحِي عَيْنه وجِيده

ذاَك لَي به مِنْتهَى حِلّي

عَاشْ لِيْ بايّامٍ سعيده