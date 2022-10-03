«الهيار».. قيد الراحلة

المصدر: رصد وتصوير: عبدالله بن ربيع

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يلتقط عبدالله بن ربيع مفردات الحياة في الإمارات، متشبثاً بالأشياء في مسافاتها الأكثر حضوراً في ماضي الزمان، حيث الأصالة والوفاء لكل ما رفد الشعب الإماراتي بالحياة، عبر الدهور والأجيال. «البيان» تقدم هذه المساحة ليحكي بعدسته عفوية وتفاصيل ووجوه تلك الخصوصية الفولكلورية، لإبقائها حية في ذاكرتنا، صوناً لميراثنا التليد الذي نستمد منه الطاقة الملهمة نحو المستقبل. ويحكي اليوم عن «الهيار».

«الهيار» هو نوع من الحبال والأربطة المجدولة، التي تستخدم في التعامل مع أنواع المطايا، وتؤدي أغراضاً متنوعة منها السيطرة على المطايا، وتسهيل الحفاظ عليها. ويخبرنا عبدالله علي الظهوري أن الهيار يوضع فوق ركبة المطية من الأمام. أما من الخلف، فتكون تحت خف الجمل، إن كانت المطية جملاً.

وبالعادة يتم استخدام الهيار إلى جانب أدوات أخرى، حيث توضع الخناقة على رقبة المطية والحجمة على أنفها.

وهذه الأدوات تستخدم في موسم «الهياي»، أي الهيجان، في الشتاء وفي المواسم الباردة.