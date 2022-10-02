بيع أغلى صقر في تاريخ معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية

المصدر: وام

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شهدت الدورة التاسعة عشرة من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بيع أغلى صقر في تاريخ دوراته حيث تمّ بيع (بيور جير) إلترا وايت أميركي بقيمة مليون و10 آلاف درهم إماراتي (ما يزيد عن 275 ألف دولار) وذلك في اليوم السادس من مزاد الصقور والذي يُقام سنوياً ضمن فعاليات المعرض.

و يُشكّل معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية فرصة مثالية للآلاف من زوار المعرض من الصقارين لاقتناء نخبة الصقور المُكاثرة في الأسر حول العالم، والتي توفرها أفضل مزارع الصقور الدولية والمحلية المُشاركة في المعرض.