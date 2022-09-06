«تراث الإمارات» يطلق برنامج الشعر النبطي الإماراتي

المصدر: العين ــ وام

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أطلق نادي تراث الإمارات - مركز العين الشبابي، أمس برنامج الشعر النبطي الإماراتي لطلابه المنتسبين، ويستمر حتى 23 سبتمبر الجاري في مدينة العين.

وقال خليفة بطي الشامسي مدير مركز العين إن البرنامج يأتي في إطار جهود نادي تراث الإمارات في الحفاظ على الموروث الشعري ونقله إلى الأجيال الجديدة، وتعميق قيم الانتماء للوطن وإحياء روح التراث. وأوضح أن البرنامج يتضمن مجموعة من الدروس يقدمها الشاعر عبدالله صالح بن بالقمده العامري ويتعرف الطلاب خلالها على الشعر النبطي وأغراضه مثل الوصف، والمدح، والغزل، والعتاب، وغيرها.

وأضاف الشامسي إن البرنامج يهدف من تعريف الطلاب بالشعر النبطي، وأنواع القصائد وأغراض كتابتها، وأبرز الشعراء الذين أبدعوا في هذا الفن الشعبي، إلى المحافظة على الموروث الشعري الإماراتي، وصقل مواهب الطلاب الشعرية، لاسيما أن هذا النوع من الشعر يعد جزءاً من طبيعة الشخصية الإماراتية وهويتها الثقافية والاجتماعية، حيث يستخدم اللهجة العامية، والأسلوب البسيط في سرد القصص، ونشر الحكمة وتوثيق سيرة الأحداث القديمة.