«الشارقة للتراث» يبحث التعاون الثقافي مع مقدونيا

المصدر: الشارقة - البيان

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بحث الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، خلال لقائه بمقر المعهد عبد القادر ميميدي سفير جمهورية مقدونيا الشمالية لدى الدولة، مختلف أوجه التعاون الثقافي مع الفعاليات الثقافية في جمهورية مقدونيا الشمالية، والمشاركة في الفعاليات والأنشطة الثقافية والتراثية المتنوعة.

وأوضح الدكتور المسلم أن اللقاء تناول مختلف أوجه التعاون، من أجل المزيد من الأنشطة والبرامج الثقافية والمشاركة فيها، سواء في الشارقة أو في مقدونيا الشمالية، وتم الاتفاق على الكثير من المقترحات العملية التي تسهم في تعزيز وترسيخ العلاقات الثقافية بين الجانبين، إضافة إلى مشاركة بعض الجهات في عرض المخطوطات والوثائق العربية في مقدونيا الشمالية، وطباعة معجم تأثير اللغة العربية في اللغات البلقانية.

بدوره، أشار سفير جمهورية مقدونيا الشمالية، إلى أهمية التعاون مع معهد الشارقة للتراث، حيث تم استعراض مختلف الشؤون الثقافية والتراثية، والاستمرار في تعزيز العلاقات، وتبادل التجارب والخبرات والأفكار والمبادرات والمعارف.