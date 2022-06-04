الراوي والخبير في التراث البري والبحري سيف بن علي المنصوري في ذمة الله

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توفي اليوم الراوي والخبير في التراث البري والبحري سيف بن علي المنصوري .

 ونعى سلطان العميمي رئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات الفقبد عبر تويتر قائلاً: رحم الله الراوي والخبير في التراث البري والبحري سيف بن علي المنصوري الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم، خالص التعازي إلى أسرته الكريمة، اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك. وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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