الراوي والخبير في التراث البري والبحري سيف بن علي المنصوري في ذمة الله

المصدر: البيان

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توفي اليوم الراوي والخبير في التراث البري والبحري سيف بن علي المنصوري .

ونعى سلطان العميمي رئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات الفقبد عبر تويتر قائلاً: رحم الله الراوي والخبير في التراث البري والبحري سيف بن علي المنصوري الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم، خالص التعازي إلى أسرته الكريمة، اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك. وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

سيف المنصوري يحيي #محمد_بن_راشد بأبيات شعرية صادقة ضمن مبادرة #البيان وهيئة آل مكتوم الخيرية للترفيه عن كبار السن في #عام_الخير @HHShkMohd pic.twitter.com/DggMM9t6h7 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 16, 2017