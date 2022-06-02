عيون الشعر الإماراتي

المصدر: شعر: الماجدي بن ظاهر

ت + ت - الحجم الطبيعي

يقول المايدي أبياتْ شـــعرٍ

يـــِـداد(1) الجيـْـل (2)عَدلاتْ المِبانـــي(3)

مِــداراةٍ (4)تِكـِـن (5)للعارفيـــن (6)

عِروف الجيل(7) فِطنٍ في المعاني(8)

ولَمّا قال لي في الوجـه ذمٍ

هِذَرْني(9) في القِفا (10)لَمّا شَــناني(11)

فلا ذَميت لي يـــومٍ صديج

ولا أشني عِدوٍّ مــا شَــناني

أخاف مْنِ الرِّواة السامعين

وقول الناس شان الله فْلاني

ولا يا فيت(12) خِلٍّ لـــى مْـــــوِدْ

ولا صافيت حَدٍ ما اْهْتِواني

ولكني إذا ما اْنّــي بِليْـــت(13)

فلا البلوى يِجوز لْها(14) اْلْتِّواني

أنا والله مــــا اْنا بالعِيول

على الهِذران كُوُد اْلّلي بَلانـي

بخالٍ من مساعيـْةْ النِّموم

يصبِّح بالعلوم وبالمِشاني

فلا يهواه لي يومٍ صـــديج

ويِفْرَحْ بي إذا شوقــــي يِفاني