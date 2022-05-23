«الرصاغ» رباط ورابط

المصدر: رصد وتصوير: عبد الله بن ربيع

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يلتقط عبدالله بن ربيع مفردات الحياة في الإمارات، متشبثاً بالأشياء في مسافاتها الأكثر حضوراً في ماضي الزمان، حيث الأصالة والوفاء لكل ما رفد الشعب الإماراتي بالحياة، عبر الدهور والأجيال. «البيان» تقدم هذه المساحة ليحكي بعدسته عفوية وتفاصيل ووجوه تلك الخصوصية الفولكلورية، لإبقائها حية في ذاكرتنا، صوناً لميراثنا التليد الذي نستمد منه الطاقة الملهمة نحو المستقبل. ويحكي اليوم عن «الرصاغ».

في الأصل هو المكان الذي تربط به المطية، لكن يشار به إلى حبل يربط بقدم المطية ومثبت في الأرض، وتكون فيه حلقه من الحديد تسمى «الدوار» كي لا يلتوي الحبل على رجل المطية، فيضر بها، حينما يكون أصحابها بعيدين عنها، أو منشغلين عن العناية بها.

ويخبرنا حمد سلطان العواني إن المدور هو ضروري بين الطرفين من الحبل، وهو يضمن أن تكون الدابة بأمان حينما تكون مشدودة إلى «الرصاغ». ويعد «الرصاغ» واحدة من مفردات الحياة اليومية في عموم المنطقة، وفي الإمارات بشكل خاص. وهو جزء من مفردات نمط الحياة القديم الذي اعتمد على الإبل والماشية. وهو من المفردات التي لم تندثر، ويحضر اليوم لأداء الوظيفة نفسها.