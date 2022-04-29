«الويكي»..صور تضيء أهمية مواقع التراث الطبيعي في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مجموعة مستخدمي ويكيميديا الإمارات عن انطلاق مسابقة «الويكي تهوى الأرض» للتصوير الفوتوغرافي في دولة الإمارات، وتدعو المسابقة العالمية السنوية المشاركين لتقديم صور لمواقع التراث الطبيعي في الإمارات عبر موقع «ويكيميديا كومنز»، إذ تهدف المسابقة إلى تطوير مكتبة ويكيبيديا للصور المجانية والحرة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مواقع الطبيعة المحمية والتراث الطبيعي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتنظم مجموعة مستخدمي ويكيميديا الإمارات، التي تديرها أحلام بلوكي، مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب، النسخة الإماراتية من مسابقة «الويكي تهوى الأرض»، وخصصت للفائزين في المسابقة الإماراتية جوائز مادية قيمة، تصل قيمتها إلى 250 دولاراً أمريكياً عن أفضل الصور المُقدمة في الفترة بين 1 مايو و15 يونيو 2022.

أفضل الصور

وستختار لجنة من الحكام أفضل عشر صور من الإمارات العربية المتحدة، لتتأهل إلى القائمة النهائية في مسابقة «الويكي تهوى الأرض» العالمية، التي تقدم للفائزين ضمن المراتب الأولى في المسابقة قسائم شراء بقيم مختلفة صالحة الاستخدام على موقع «أمازون» ومتاجر إلكترونية أخرى. ومن جانبها، علّقت أحلام بلوكي عن إطلاق المسابقة في الإمارات قائلة: «بلغت عدد الصور المشاركة في دورة المسابقة العالمية للعام الماضي حول جمال المواقع التراثية في دولة الإمارات العربية المتحدة حوالي 1057 صورة، وهو ما يشير إلى أن لدينا العديد من المصورين والفنانين الموهوبين الواعدين. أتطلع بكل حماس إلى المشاركات التي سنطلع عليها هذا العام».