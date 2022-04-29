رمضان والأعياد في الوثائق البريطانية.. تهانٍ وأمنيات

المصدر: إعداد: د. حمد بن صراي

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ذكرنا في أكثر من مقال عظم الدور العلمي والتاريخي والتوثيقي والأدبي، الذي تؤدّيه الوثائق والمراسلات البريطانية عبر حقبة زمنيّة طويلة، حين كانت منطقة الخليج العربي تحت الهيمنة البريطانية المباشرة.

وتكاد الوثائق البريطانية أن تستوعب كل مناحي الحياة الخليجية، وتسجلها بعيون فاحصة متأنية، تدقق في كل شيء من أصغر الأحداث إلى أعظمها شأناً. وها نحن نقدّم للقرّاء نموذجاً آخر من الاهتمام البريطاني والاستيعاب للحياة الاجتماعيّة المختلطة بالجوانب السياسيّة والأدبيّة في المنطقة، تتمثل في : المناسبات الدّينيّة والأعياد التي لم يغفل عنها الساسة البريطانيّون، بل وأدركوا عمقها في الوجدان الخليجي. فلهذا أولوها اهتماماً بما يناسب الحال وتوثيق الصلة بإمارات الخليج العربيّة. وكأنّهم لم يكتفوا بما حازوه من سيطرة شاملة لجوانب الحياة في الخليج.

بين يدَيّ ملفّان كبيران يحتويان على عشرات المراسلات، المتضمّنة لبطاقات ورسائل التهاني بعيد الأضحى وعيد الفطر بين الوكيل السياسي في البحرين المقدّم بيرسي جوردون لوك (Lieutenant-Colonel Percy Gordon Loch) ثمّ خليفته هيو وايتمان (Hugh Weightman)، وحكّام وأمراء الخليج العربي، بجانب رسائل تحمل ردود الشكر وتفيد باستلام بطاقات التهنئة المذكورة.

رمضان والعيدان

تغطّي المراسلات مناسبات رمضان 1352 هــ الموافق لديسمبر 1933م، ورمضان 1353 هــ الموافق لديسمبر 1934م. ورمضان 1354 هـ الموافق لديسمبر 1935م. ورمضان 1357 هــ الموافق لشهر نوفمبر 1938م، ورمضان 1358 هــ الموافق لشهر أكتوبر 1939م.

وعيد الأضحى لذي الحجّة 1353 الموافق لشهر مارس 1934م. وعيد الأضحى لذي الحجّة 1354 هــ الموافق لشهر فبراير 1936 عيد الأضحى لذي الحجّة 1355 هــ الموافق لشهر فبراير 1937، وعيد الأضحى لذي الحجّة 1356 هــ الموافق لشهر فبراير 1938، وعيد الأضحى لذي الحجّة 1357 هــ الموافق لشهر يناير 1939 م.

تعاميم وتعاليم

وفي كلّ رمضان من تلك الشهور تصدر ملاحظة توجيهية من الوكالة السياسية في البحرين قبيل شهر رمضان، فيها إشارة تحذيرية إلى البريطانيين والرعايا الأجانب بالامتناع عن الأكل والشرب والتدخين في نهار رمضان أمام الجمهور. رفع صوت الجرامافون واستعمال الأدوات الغنائية العالية في نهار أو ليل رمضان. وأيّ شخص يخالف ذلك يعرّض نفسه للعقوبة. كما تحيط المعتمديّة عِلما الطيران القادم إلى البحرين بضرورة الالتزام بالتعاميم. وعادة ما تتلقّى الوكالة الإعلام بمحرّمات رمضان من قِبل إدارة بلدية المنامة. والمفروضة على أنشطة مثل تناول الطعام والتدخين وعزف الموسيقى خلال شهر رمضان.

وتكتب على ملفّات الشهر باللغة الإنجليزيّة: رمضان (شهر الصيام). وجرتْ العادة أن يغلق مقر الوكالة في أول أيام العيد وثاني أيام العيد. وأحياناً تتلقى الوكالة رسالة من محكمة الشرع بالبحرين بخصوص ثبوت العيد بناء على رؤية الهلال.

رسائل معايدة

أمّا رسائل المعايدة التي تُبعث إلى أمراء وشيوخ وحكّام بمناسبة الأعياد فهي كثيرة ومتكرّرة في كلّ عام، وتكاد تتفق على صياغة واحدة:

من لوفتنت كولونيل............ باليوز دولة بريطانيا في البحرين إلى..............

حضرة الأكرم الأفخم حميد الشيم صاحب السعادة المحبّ....................

بعد التحيّة وتقديم الاحترام اللائق بسعادتكم مناسبة حلول عيد............ السعيد أتقدّم إلى سعادتكم بأجمل التهاني وأطيب التبريكات مبتهلاً إلى الله أن يعيدكم على مثله أعواماً عديدة مقرونة بالخير والوفاء......

ثمّ التوقيع بعبارة باليوز دولة بريطانيا في البحرين.

رسائل شكر

إلا أنّ الرسائل الموجّهة إلى حاكم البحرين تتضمّن طلب باليوز الدولة البريطانية للقاء الأمير حمد بن عيسى آل خليفة للمجيء إليه لتقديم التبريكات بالعيد السعيد، مع تحديد الوقت والتاريخ. ويتلقى من الأمير رسالة شكر جوابية ويخبره فيها بأن يوم العيد نفسه سيكون الأنسب. كما يبعث برسائل لشيوخ البحرين يخبرهم بأنه سوف يزورهم في صباح يوم العيد، ومنهم الشيخ عبد الله بن عيسى آل خليفة، والشيخ سلمان بن حمد آل خليفة. ويحدّد موعد الزيارة للسلام على الأمير مثلاً بالساعة الرابعة إنجليزية، العاشرة عربية مساء. ثمّ يتلقّى بالتالي ردوداً من أفراد أسرة آل خليفة يتمّ فيها إعلامه بموعد زيارته لهم ومكانها، وموعده بالعربي والإنجليزي.

ومن ضمن الرسائل رسالة تهنئة بالعيد من زوجة لوك إلى الشيخة عايشة بنت راشد بن محمد آل خليفة، زوجة الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة، وتخبرها بأنّها سوف تزورها للسلام عليها في أول أيام العيد.

جدول زيارات

ومن ضمن برنامج المعايدة زيارات الوكيل السياسي لبعض كبار التجّار والوجهاء والأعيان في البحرين، وقبل أن يبدأ الزيارات ببضعة أيّام يعدّ جدولاً يحتوي أسماء أولئك التجّار، ومكان اللقاء بهم، وموعد الزيارة ووقتها بالعربي والإنجليزي، وتوجد خانة خاصّة بتوقيع كلّ واحد منهم على أنّه علم بالموعد والوقت والتاريخ. وهم في هذه الحالة يذكرون محلّ استقبالهم للوكيل إمّا في البيت أو في المزرعة أو في المحلّ أو في العمارة. وعادة لا تتجاوز أعدادهم العشرة أشخاص. ويبعث المقيم السياسي رسائل إلى الوكالات السياسية في الخليج بضرورة تقديم تهاني العيد للحكام والشيوخ والسلطان والأمراء. ولهذا فإنّ المسؤولين البريطانيين الآخرين في الخليج يكتبون أيضاً للحكام بتهاني العيد.

رسائل إلى الشيوخ

كما يبعث الوكيل السياسي في الوقت نفسه إلى أمير الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح يهنّئه بالعيد السعيد، مبتهلاً إلى الله أن يتمّ على الأمير الخير والبركة. ورسالة مشابهة إلى الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي أمير الإحساء. ورسائل أخرى للشيخ عبدالله بن جاسم آل ثاني، حاكم قطر، والشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، حاكم دبي، والشيخ شخبوط بن سلطان آل نهيان، حاكم أبوظبي، والشيخ سلطان بن صقر القاسمي، حاكم الشارقة، والشيخ سلطان بن سالم القاسمي، حاكم رأس الخيمة، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، حاكم عجمان، والشيخ أحمد بن راشد المعلّا، حاكم أمّ القيوين. ويتلقّى منهم رسائل جوابية تتضمّن ديباجة تكاد تكون واحدة: حضرة الأكرم الأفخم حميد الشيم المحبّ كولونيل..... باليوز بريطانيا في البحرين. ثمّ شكره على المعايدة والدعاء له بدوام الصحّة والعافية.

تعليمات

فيما يتعلّق بتعاليم رمضان فإنّ اتفاقيّات امتيازات النفط قد تضمّنت بعض التعليمات للعاملين في الشركة في كيفيّة التعامل مع الأهالي، وفي الإمارات، بالامتناع عن التدخين في نهار رمضان.

عادة

في بعض المراسلات يبعث الوكيل السياسي بكلّ رسائل المعايدة الموجهة إلى حكّام الإمارات، إلى الوكيل الوطني في الشارقة، ويطلب منه أن يوصلها إلى حكام الإمارات. وأحياناً يضع قائمة بأسماء الحكام وأرقام المكاتيب لكل حاكم ويبعثها إلى الوكيل في الشارقة، لإيصالها إليهم في أواخر شهر رمضان أو في أواخر العشر من ذي الحجّة، ضماناً لوصولها إليهم مع وقت العيد. ويثبت في بعض الرسائل الجوابيّة تاريخ الرسالة بعبارة: عيد الحجّ الأكبر، أو مصطلح ذو الحجّة الحرام، أو الحجّ الحرام، أو ذو الحجّة المبارك.

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