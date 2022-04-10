فعاليات تراثية ورياضية في مهرجان «تراث الإمارات» الرمضاني

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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حفل المهرجان الرمضاني الذي تنظمه إدارة الأنشطة في نادي تراث الإمارات خلال شهر رمضان المبارك، في أسبوعه الأول بالعديد من الفعاليات التراثية والرياضية التي شارك فيها طلبة الأقسام والمراكز الشبابية والنسائية التابعة للنادي.

ونظم مركز أبوظبي الشبابي عدداً من الأنشطة اليومية ضمن «مهرجان مليح الرمضاني» الذي يستمر حتى 20 رمضان في «حصن الشباب» بمقر المركز في أبوظبي، بمشاركة الطلبة المنتسبين لقسم الأنشطة المتخصصة بالنادي، وتضمنت البرامج أنشطة اللياقة البدنية، وكرة القدم، والألعاب للصغار، ونشاط «لون تراثك»، إضافة إلى الإفطار الجماعي في ختام الأسبوع.

أهمية

كما نظم المركز جلستين تراثيتين كانت الأولى عن سنع المجالس واستقبال الضيوف والعادات والتقاليد في رمضان، والثانية عن الغوص على اللؤلؤ قديماً وأدواته، وتعرفوا منها على المحامل وأسمائها وأنواعها واستخداماتها وأجزائها ووظيفة كل شخص على سطح المحمل مثل الغيص والسيب والنوخذة. كما تعرف الطلبة خلال الجلسة أيضاً على الحياة قديماً في الإمارات ومشاقها، مقارنة بالتطور الذي وصلت إليه الدولة اليوم، وأهمية الحفاظ على الموارد والبيئة.

أما في مدينة العين، فشهد الأسبوع الأول انطلاق منافسات بطولة الرماية الرمضانية الرابعة، التي ينظمها مركز العين الشبابي ضمن فعاليات المهرجان الرمضاني، ويشارك في البطولة التي تقام في نادي العين للفروسية والرماية والجولف عدد كبير من المتبارين، وتستمر منافسات البطولة حتى يوم 28 رمضان، بإشراف فريق من المدربين المتخصصين.

كما انطلقت على أرض ملعب الظاهر في مدينة العين منافسات دوري كرة القدم الرمضاني الذي ينظمه المركز بمشاركة 8 فرق تتنافس للفوز باللقب، ويعد الدوري الذي يستمر حتى 28 رمضان من الأنشطة الرئيسية التي ينظمها المركز سنوياً ضمن فعاليات المهرجان الرمضاني لنادي تراث الإمارات، بهدف التشجيع على ممارسة الرياضة، والحفاظ على اللياقة البدنية خلال الشهر الفضيل، كما يعد نشاطاً ترفيهياً مهماً.

عادات وتقاليد

وضمن برنامج المجالس الرمضانية الذي ينظمه مركز العين بهدف تعريف الطلاب على العادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة، والإسهام في تواصل الأجيال الذي هو جزء من رسالة النادي، استهل المركز البرنامج بزيارة مجلس السيد سالم علي بن غصنة العامري، حيث تعرف الطلاب على آداب المجالس التي تشمل كيفية استقبال الضيف وحسن الترحيب به، وطريقة إعداد وتقديم القهوة، التي تعد من أهم تقاليد الضيافة في المجتمع الإماراتي.

وفي السياق نفسه، تتواصل أنشطة المراكز النسائية التابعة لنادي تراث الإمارات ضمن فعاليات المهرجان الرمضاني، حيث قدم مركز أبوظبي النسائي باقة رمضانية منوعة، اشتملت على نشاط تحفيظ القرآن الكريم وتلاوته، وشرح الآيات القرآنية، كما قدمت المدربات التراثيات ورش السنع بهدف التعريف والمحافظة على القيم والمبادئ والأخلاق التي تأسس عليها المجتمع الإماراتي.

ومن جانبه نظم مركز السمحة النسائي ورشاً تراثية واجتماعية بمناسبة الشهر الفضيل للطالبات المنتسبات للمركز، أهمها ورش الخياطة، والتلي، وصنع الخزام، والمغزل. كما قام المركز بالتعاون مع الطالبات بتحضير صدقات خاصة بهدف تقديم المساعدات والعون الإنساني لبعض الفئات من المحتاجين وتم توزيعها عليهم بمناسبة شهر الرحمة والمغفرة.