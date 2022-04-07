السرع
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قال الشاعر علي بن شمسِه:
حسبي على من غيَّر الود
لو حَد غيرِه بالسَرَع ثاب
أبذِل بحال ومال وايْهَد
نفسه وسِمْع الداعي وجاب
وايْلا الكدر من صدري و مَد
كفه وصافحني بلِخضاب
غِرٍّ خلِج قدْ وحِسِن خَد
شروات برقٍ بين سحّاب
حبه بقلبي لدِّني لَد
كنّي لديغ بلاسع و ناب
وقوله في البيت الأول بالسَّرَع معناه بالسرعة وهي كلمة فصيحة فلقد جاء في لسان العرب:
السُّرْعةُ: نقِيضُ البُطْءِ. سَرُعَ يَسْرُعُ سَراعةً وسِرْعاً وسَرْعاً وسِرَعاً وسَرَعاً وسُرْعةً، فهو سَرِعٌ وسَرِيعٌ وسُراعٌ،
كما جاء فيه:
((وقولهم: السَّرَعَ السَّرَعَ مثال الوَحَا)) والوحى كلمة تعني السرعة جاء في اللسان (الوَحا الوَحا أَي السُّرْعةَ السُّرعةَ، يمدّ ويقصر. يقال: تَوَحَّيْتُ تَوَحِّياً إِذا أَسرعت، وهو منصوب على الإِغْراء بفعل مضمر).
سالم الزمر