ت + ت - الحجم الطبيعي

قال الشاعر علي بن شمسِه:

حسبي على من غيَّر الود

لو حَد غيرِه بالسَرَع ثاب

أبذِل بحال ومال وايْهَد

نفسه وسِمْع الداعي وجاب

وايْلا الكدر من صدري و مَد

كفه وصافحني بلِخضاب

غِرٍّ خلِج قدْ وحِسِن خَد

شروات برقٍ بين سحّاب

حبه بقلبي لدِّني لَد

كنّي لديغ بلاسع و ناب

وقوله في البيت الأول بالسَّرَع معناه بالسرعة وهي كلمة فصيحة فلقد جاء في لسان العرب:

السُّرْعةُ: نقِيضُ البُطْءِ. سَرُعَ يَسْرُعُ سَراعةً وسِرْعاً وسَرْعاً وسِرَعاً وسَرَعاً وسُرْعةً، فهو سَرِعٌ وسَرِيعٌ وسُراعٌ،

كما جاء فيه:

((وقولهم: السَّرَعَ السَّرَعَ مثال الوَحَا)) والوحى كلمة تعني السرعة جاء في اللسان (الوَحا الوَحا أَي السُّرْعةَ السُّرعةَ، يمدّ ويقصر. يقال: تَوَحَّيْتُ تَوَحِّياً إِذا أَسرعت، وهو منصوب على الإِغْراء بفعل مضمر).

سالم الزمر