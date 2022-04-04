هدى المفتي تجسد ببراعة دورها في مسلسل سوتس بالعربي

المصدر: دبي ـ البيان

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نقلت لنا النجمة هدى المفتي عبر أدائها المتميز مشاعر فتاة تعرضت لمحاولة اعتداء من مديرها في العمل ليلمس الدور قلوب العديد من الفتيات. وظهرت هدى المفتي في الحلقة الثانية من مسلسل سوتس بالعربي بمظهر يختلف عن الشكل الذي اعتادت الظهور به في أعمال سابقة، وهو ما يتناسب مع شخصية مي التي تعرضت لمحاولة اعتداء والفصل التعسفي وتشعر بالقهر وانتهاك حرمتها.

وخلال مقابلتها مع أحمد داوود (آدم منصور)، المحامي تحت التمرين، حكت لنا هدى المفتي (مي) عن تفاصيل الحادثة التي تعرضت لها من مديرها في العمل.

وتتشابه تلك القضية مع قضية العديد من الفتيات اللاتي تعرضن لموقف مشابه وواجهن التشكيك في حقيقة قصتهن خاصة في ظل عدم وجود شهود وقت حدوث الواقعة مما يجعل الفتيات تواجه أمرين: صدمتهن النفسية بعد حدوث الواقعة وظلم المجتمع لهن الذي قد يتهمهن بالتجني على الرجال.

مسلسل سوتس بالعربي هو النسخة المصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 ـ 2019). وهو بطولة نخبة من النجوم من بينهم النجم آسر ياسين والنجمة صبا مبارك والنجم أحمد داوود والنجمة تارا عماد. المسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، وإخراج عصام عبد الحميد وإنتاج طارق الجنايني.

وأحدث أعمال هدى المفتى هو مسلسل تحقيق الذي عرض مؤخراً على منصة WATCH IT وهو إخراج شانك وبطولة أحمد مالك وتارا عماد وخالد أنور وعلي قاسم وطارق عبد العزيز.

ومن المنتظر أن تشارك هدى في عدد من الأعمال السينمائية هذا العام من بينها فيلم كيرة والجن للمخرج مروان حامد، والمأخوذ عن رواية 1919 لمؤلفها أحمد مراد، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم من بينهم كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري، أحمد مالك. كما تشارك في فيلم عمّهم مع النجم محمد إمام، والفنان محمود حميدة، سيد رجب، ومن إخراج حسين المنباوي.