هيئة الشارقة للمتاحف تحتفي بيوم التراث العالمي في حصن الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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تحتفي هيئة الشارقة للمتاحف بيوم التراث العالمي، الذي يتزامن مع احتفالات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، بهذا اليوم الذي يوافق الثامن عشر من أبريل من كل عام لغايات تعزيز الوعي بأهمية التراث الثقافي للبشرية والحفاظ عليه، ومضاعفة جهودها اللازمة لحمايته.

ويتسق الهدف من الاحتفال، الذي يقام للعام السادس على التوالي، مع تطلعات الهيئة في تعريف المجتمع بالموروثات الثقافية والحضارية التي تزخر بها الإمارة، وإيمانها بأن الاحتفال بيوم التراث العالمي يجب أن يترجم المكانة الحقيقية لتراث الشعوب، ويدعم جهود الحفاظ عليه من خلال الارتقاء بوعي الأفراد وتعزيز معرفتهم وارتباطهم به بوصفه جزءاً من النسيج المجتمعي.

وتشتمل الاحتفالية على برنامج عائلي وجلسة حوارية بعنوان «تراث الشارقة الذي لا ينضب» في حصن الشارقة يوم غد (27 من مارس الجاري) من الساعة 4:00 عصراً وحتى الساعة 10:00 مساءً، حيث تسلط الضوء على دور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في حفظ وصون تراث الإمارة.

وتستضيف الجلسة الحوارية التي تنطلق من الساعة 08:00 مساءً وحتى الساعة 10:00 مساءً كلاً من أحمد البيرق مدير إدارة الاتصال المؤسسي في معهد الشارقة للتراث، الذي سيتناول في حديثة دور معهد الشارقة للتراث في صون التراث وحفظ الهوية، وفاطمة سالم الشويهي رئيس قسم الإرشاد الثقافي في مشروع «قلب الشارقة» التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، والتي ستتناول في كلمتها أهمية مشروع قلب الشارقة، الذي يعد أكبر الوجهات التراثية السياحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى نورة المغني أمين متحف الشارقة للتراث بهيئة الشارقة للمتاحف، التي ستتحدث عن دور متحف الشارقة للتراث والمعارض التي يستضيفها في حفظ تراث الإمارات.

وستتطرق الجلسة لدور دوائر حكومة الشارقة في حفظ التراث وتحقيق أهداف سمو الحاكم في الحفاظ عليه ونقله للأجيال المقبلة، وتتيح الجلسة كذلك التعرف على دور الهيئات المعنية بالتراث والثقافة والتطوير، والأفراد المختصين في حفظ التراث، الذين عاصروا التغيرات والتطورات التي شهدتها الإمارة في ظل قيادة صاحب السمو حاكم الشارقة.

برنامج عائلي

وانسجاماً مع رؤية هيئة الشارقة للمتاحف في تعزيز الوعي بأهمية التراث لدى النشء، توفر لهم برنامجاً عائلياً ثرياً، من الساعة 4:00 مساءً إلى الساعة 7:00 مساءً عبر تنظيم العديد من الأنشطة الترفيهية والتثقيفية للأطفال، إلى جانب مجموعة من الورش التعليمية للصغار والكبار، بمشاركة مجموعة من المتاحف التابعة للهيئة ولهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، داعية إلى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة في متاحف الشارقة.