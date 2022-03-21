«الحجمة».. مفردة تراثية متعددة الوجوه

المصدر: رصد وتصوير - عبد الله بن ربيع

ت + ت - الحجم الطبيعي

يلتقط عبد الله بن ربيع مفردات الحياة في الإمارات، متشبثاً بالأشياء في مسافاتها الأكثر حضوراً في ماضي الزمان، حيث الأصالة والوفاء لكل ما رفد الشعب الإماراتي بالحياة، عبر الدهور والأجيال. «البيان» تقدم هذه المساحة ليحكي بعدسته عفوية وتفاصيل ووجوه تلك الخصوصية الفولكلورية، لإبقائها حية في ذاكرتنا، صوناً لميراثنا التليد الذي نستمد منه الطاقة الملهمة نحو المستقبل. ويحكي اليوم عن «الحجمة».

الحجمة هي من الأدوات التي تدخل في قيادة الجمال، وأحياناً تزيينها. وتدخل في مكوناتها أنواع من الليف والحديد ومن الفضة والجلد. وفي العادة يستخدم الحديد والليف في بعض الحالات، حيث يوضعان تحت رأس المطية إذا كانت الغاية تحميل الحطب أو غيره من الحمولات الأخرى. أما الفضة والجلد فيستخدمان في المسيرات ولدى القيام بزيارات، وكذلك في مختلف أنواع المناسبات. وفي كل الأحوال، تربط الحجمة في طرف الخطام، تحت رأس الجمل. ولكنها حسب نوعها، وطريقة صنعها، تعطي دلالة على المكانة الاجتماعية التي يتمتع بها صاحب المطية. وبذا، فإنها ليست مجرد أداة تؤدي وظيفة يومية، ولكنها تمثل، كذلك، واحدة من المفردات التراثية التي تعبر عن المكانة الاجتماعية.