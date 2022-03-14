«المرار».. حبل ليف لحزم البضائع

المصدر: رصد وتصوير - عبد الله بن ربيع

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يلتقط عبد الله بن ربيع مفردات الحياة في الإمارات، متشبثاً بالأشياء في مسافاتها الأكثر حضوراً في ماضي الزمان، حيث الأصالة والوفاء لكل ما رفد الشعب الإماراتي بالحياة، عبر الدهور والأجيال. «البيان» تقدم هذه المساحة ليحكي بعدسته عفوية وتفاصيل ووجوه تلك الخصوصية الفولكلورية، لإبقائها حية في ذاكرتنا، صوناً لميراثنا التليد الذي نستمد منه الطاقة الملهمة نحو المستقبل. ويحكي اليوم عن «المرار».

استخدم أهل الإمارات «المرار» في حزم البضائع، وكان يصنع من الليف. ويحكي حمد عبدالله سلطان العواني عنه: هو حبل مجلود من الليف، يستخدم لربط الحمولة على ظهور المطايا مثل الحطب وغير ذلك من الأشياء المراد نقلها إلى الأسواق المحلية التي تبعد مسافات طويلة. ويتابع: ويتيح «المرار» إحكام ربط تلك البضائع على ظهور المطايا لتأمين وصولها إلى المكان المطلوب.