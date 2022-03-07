أيام الشارقة التراثية تنطلق الخميس

المصدر: الشارقة ـ البيان

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أنهت اللجنة العليا لـ«أيام الشارقة التراثية» استعداداتها لانطلاق فعاليات النسخة 19 من المهرجان يوم الخميس المقبل، حيث تفقد الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، رئيس اللجنة العليا لأيام الشارقة التراثية التاسعة عشرة، برفقة عدد من رؤساء اللجان، موقع إقامة الأيام في «قلب الشارقة»، للوقوف على مستوى الجهوزية والاستعدادات.

وأكد الدكتور عبد العزيز المسلم، أن الدعم المتواصل من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لأيام الشارقة التراثية، يعزز من نجاح هذه الفعالية السنوية التي باتت الأكبر والأهم على مستوى المنطقة، والتي تقام هذا العام تحت شعار «التراث والمستقبل»، لتعكس حرص الشارقة على أن يظل التراث مكوناً رئيسياً في الهوية والخصوصية، وعنواناً في الأمس واليوم والغد، والمكون الذي يجمع الثقافات والمجتمعات ويمد جسور التواصل والتعاون بينها من أجل خير الإنسانية.