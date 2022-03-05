«الشارقة للتراث» جاهز لانطلاق أيام الشارقة التراثية

المصدر: الشارقة - البيان

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في إطار الاستعدادات لانطلاق النسخة التاسعة عشرة من أيام الشارقة التراثية بنسختها الـ19، نظم معهد الشارقة للتراث اجتماعاً تنسيقياً لفروعه في كلباء وخورفكان ودبا الحصن والذيد والحمرية، بحضور منسق افتتاحات المناطق الشرقية للأيام، أحمد الدح، وصقر محمد، منسق افتتاحات المناطق الوسطى للأيام، ورؤساء الدوائر وكبار الشخصيات في منطقتي الوسطى والشرقية، لوضع اللمسات الأخيرة على الفعاليات، التي تقام هذا العام تحت شعار "التراث والمستقبل، وتنطلق ١٠ مارس وتستمر إلى ٢٨ مارس الجاري.

وهدف الاجتماع إلى إبراز أهمية ومكانة أيام الشارقة التراثية، وترسيخ التراث في نفوس الأجيال، وتشكيل لجنة عليا إلى جانب اللجان الفرعية للأيام في المنطقة الشرقية والوسطى، وتشجيع الجهات والدوائر والمؤسسات الحكومية على المشاركة، والتنسيق لأيام الشارقة التراثية التاسعة عشرة مع كافة الجهات، بالإضافة إلى تحديد أماكن ومواعيد إقامة أيام الشارقة التراثية في المنطقة الشرقية والوسطى، ومناقشة مشاركة الجهات والبرامج التي ستقام هناك.